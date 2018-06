Chaves: Santillán recibió a Kicillof y recorrieron la ciudad

El intendente de Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, y el diputado nacional Axel Kicillof recorrieron instituciones, empresas y obras en ejecución, poniendo fin a la visita que el ex ministro había comenzado ayer con un encuentro ante mucho público en el Centro de Jubilados.

Estuvieron acompañados, además, por miembros del gobierno municipal y concejales. Visitaron la Residencia de Adultos Mayores “Bernardo y Juana Carricart”, donde compartieron un momento con los abuelos y autoridades.

También observaron la construcción de un nuevo Molino Harinero en el Sector Industrial Planificado, y las 172 viviendas en el barrio del Parque Tantanakuy, que el municipio entregó a los gremios para su autoterminación.

Asimismo, en el mismo barrio, visitaron la obra del jardín maternal de calle Avellaneda y Juan Elicagaray, la Escuela N°4 “Rodolfo Walsh”, recientemente inaugurada, y la moderna Avícola Colussi.

El Jefe Comunal expresó que la visita fue muy positiva, e intercambió opiniones sobre el presente económico y el rumbo del país.

“Recorrimos varias obras y me voy muy contento por la hospitalidad”, resumió Kicillof. Aunque se mostró “preocupado” porque aseguró que el “Intendente (Santillán) es uno de los más castigados por la Provincia; porque hemos visto el jardín maternal que ya está listo y la Provincia no determina a las ocho personas que tienen que estar con los cargos para que comience a funcionar”.

Sobre el aumento de las tarifas, comentó que se “está ahogando a actividades que ya existían: las cosas empeoran y se sostienen muchas veces por el esfuerzo de los trabajadores”.

En la visita al SIP, indicó: "Hemos visto la construcción de un molino harinero en el parque industrial: una obra enorme, muy importante, y se debe al esfuerzo de la gente, por el parque, y por industrializar la ruralidad; que es fundamental para meter valor agregado”.

Habló también del pequeño productor que es impactado por la devaluación: “Es la base de la comunidad; porque vendieron el grano a 20 pesos el dólar y hoy tienen que comprar los insumos a 25. Está todo dolarizado, más que antes”.

Y remató: “Hay que recordar que en los 90 terminamos con 12 millones de hectáreas hipotecadas en el Banco Nación: sabemos que estas políticas económicas terminan mal”.

Pacto fiscal

En referencia al pacto fiscal que la Provincia impulsa a los municipios a adherir, Kicillof sentenció: “Es un pacto con el diablo, porque te prometen un recurso hoy con un ajuste mañana. Entonces: todo lo que Chaves recupere por el lado de los recursos que le retacean, lo va a perder cuando el Intendente esté obligado a congelar sus gastos”.

“Hemos tenido un hermoso acto con el intendente, hemos recorrido el pueblo, a sus productores, y una recepción muy cariñosa que esperamos que siga prosperando, porque en tiempos duros lo que hace falta es más política, más solidaridad, y más organización”, concluyó.