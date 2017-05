Saquearon la casa de un camionero en Pringles: le robaron hasta el inodoro

En la madrugada del lunes, delincuentes ingresaron a la vivienda de José Luis Corvalán, domiciliado en calle 58 entre 19 y 20, en Coronel Pringles, y se llevaron hasta el inodoro. Los ladrones aprovecharon su ausencia y le desvalijaron la casa, produciendo daños en el interior en búsqueda de dinero.

“El domingo me fui a las 20 horas de mi casa y me dijeron que los perros ladraron entre las 3 y las 5 de la mañana, horario en el que se puede haber cometido el robo”, le dijo Corvalán al diario El Orden, de Pringles.

“Supongo me han estado vigilando, me rompieron una ventana que tiene rejas, entraron por un espacio pequeño y se llevaron un plasma de 40 pulgadas, el caloventor grande, el inodoro del baño, la garrafa de la cocina, un juego de tubos de 47 piezas, un termo nuevo sin usar, una máquina de agujerear, una amoladora, un centro musical, ollas… Hasta me cortaron el colchón con un cuchillo, revisaron el placard y sacaron toda la ropa dejándola tirada en el piso, probablemente buscando un dinero que no tengo”, explicó el damnificado.

“La verdad no me explico cómo se llevaron tantas cosas, las han sacado por una de las ventanas de la habitación. Da mucha bronca el daño que hacen”, manifestó.

Corvalán vive solo y se dedica al transporte de cargas generales. Actualmente, con su unidad en reparación en otra localidad, utiliza un camión prestado por la empresa de transporte: “Como el camión que estoy usando ahora es nuevo, capaz que los ladrones han pensado que yo tenía plata escondida, para que hayan hecho tanto daño adentro. Soy camionero, mi camión se fundió hace un mes y está en Daireaux en un taller, el arreglo me sale 100 mil pesos y no tengo la plata. El chico del transporte me prestó un camión nuevo y ando en ese para poder trabajar y vivir”, contó.

Fuente: El Orden de Pringles y La Brújula 24