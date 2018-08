Satisfacción del jefe comunal por la concreción del proyecto local para la ruta 3

La nueva traza de la ruta 3, que se desvía de la zona urbanizada, se hará realidad a partir del comienzo de los trabajos que Vial Agro, Paolini Hermanos e INC cumplirán en forma inminente ya que desde hoy comenzaron a operar como concesionarios del corredor vial que incluye a la carretera mencionada. En tal sentido, y consultado acerca del tema, el intendente Carlos Sánchez se mostró satisfecho porque el proyecto del nuevo tramo fue concebido localmente. “Lo hicimos cuando empezamos a trabajar con el arquitecto Mario Izurieta, que fue el alma mater, en el nuevo planeamiento urbano de Tres Arroyos de 20 a 25 años para adelante. Yo le pedí que se desviaran las rutas 3 y 228 para que no pasen por la ciudad, y como conozco los caminos vecinales, elegimos cuáles serían las mejores vías para hacerlo”, dijo el jefe comunal.

“A la ruta 3 la planificamos unos 2500 metros más hacia el noroeste, con una rotonda en el camino a Barrow, y de allí corta directo hacia la ruta a Pringles, y antes de llegar se hace un curvón grande que termina en el cruce con la 85”, explicó Sánchez, que también supo por LU 24 que la nueva estación de peaje se colocará unos metros antes del desvío de la nueva ruta, llegando a Tres Arroyos desde Gonzales Chaves. “Lo importante sería que la zona de la ruta actual que pasa por la ciudad se urbanice, con cartelería, semáforos, cámaras, de manera de desalentar el tránsito pesado”, estimó el mandatario.

En tanto, para la 228, se había planificado un desvío del sector del “Pescado” hacia Barrow en el norte; mientras que hacia el sur, saldría la nueva traza de la curva ubicada antes de llegar al cruce con la 73, por una calle lateral y hacia la ruta a Pringles, con una rotonda en la 3 y 85.

“Me pone contento que hayan empezado por algo, y que además utilicen proyectos que no se hacen, como pasa la mayoría de las veces, en Buenos Aires y después cuando llegan acá aparecen los problemas. Nosotros llevamos la propuesta a Vialidad Bahía Blanca, y en ese momento los convenció a tal punto que nos dijeron que lo elevarían para su análisis a Vialidad Nacional. Y así fue”, concluyó el jefe comunal.