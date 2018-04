Satisfacción del Sindicato de La Carne tras la venta del Frigorífico Anselmo

El responsable del Sindicato de Trabajadores de la Carne en la ciudad, Néstor García, se refirió a través de LU24 a la venta del Frigorífico Anselmo, cuyo nuevo propietario es el empresario Nicolás Ambrosius y aseguró que la satisfacción del sector pasa por haber mantenido todas las fuentes de trabajo.

“Hay motivos personales por esta venta y nosotros estamos contentos porque la fuente laboral se mantiene y porque lo compró un empresario de la ciudad y el capital queda acá y uno además lo conoce”, mencionó.

Indicó que ayer Ambrosius se reunió con los referentes del gremio, y que tras el encuentro quedaron conformes con la charla que mantuvieron. “Desde el gremio apoyamos la continuidad laboral. La gente quiere trabajar y el frigorífico es un emblema de la ciudad y emplea a más de 100 familias. Es la empresa que mayor cantidad de gente nuclea en la ciudad, en lo que respecta a nuestra actividad”, expresó.

Según recordó García años anteriores la situación no había sido buena, hasta que se hizo cargo la firma que ayer concretó la venta: “la habíamos pasado muy mal, le pusimos de todos lados ganas. En este caso no fue así, fue por una decisión personal del dueño anterior y el dejarla en manos de gente conocida, que tienen responsabilidades en la ciudad muy grandes y creemos que Ambrosius tienen la capacidad de hacerlo muy bien. Tengo palabras de agradecimiento a Bracco, que en su momento nos dio una mano y hoy entrega un frigorífico andando”.

Destacó que la suba de tarifas en los servicios, afecta notablemente el desarrollo de los frigoríficos y ejemplificó: “la suba de los servicios se siente mucho. De hecho, en la casa ya se sienten y un frigorífico que antes pagaba 200 mil pesos de luz, hoy paga 600 mil. Tratamos de que no cierren más frigoríficos, y andamos al lado de los trabajadores y de los empresarios para colaborar en lo que se pueda”.