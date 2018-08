Se anunció la realización de la “Copa Tres Arroyos” de la Liga Municipal de Vóley este fin de semana

El Director de Deportes Municipal, Guillermo Orsili, anunció la realización el próximo fin de semana de la “Copa Tres Arroyos” de la Liga Municipal de Vóley, en dependencias del Club de Pelota.

“Estamos contentos de que en este segundo semestre, se pueda hacer un balance positivo y anticipar todo lo que se viene. Esto implicó dar pequeños pasos, pero firmes. Está previsto poner un equipo federado a competir a provincia. Se da la posibilidad de hacerlo, debido al trabajo de este año. El nivel se ha potenciado y estaríamos en condiciones de volver a competir, no con grandes aspiraciones, pero sí a comenzar a competir”, dijo Orsili en rueda de prensa.

Por su parte, el Profesor y Coordinador de la Liga, Federico Rodríguez, se refirió a la cuestión y aclaró que a principios de año “buscamos armar grupos; de hecho abrimos grupos nuevos que hoy cumplen objetivos en volumen de gente y esta segunda parte del año, será capitalizarlos con los alumnos en una competencia formal, que no pudimos integrarlos en la liga, porque aún no estaban armados”, dijo.

Agregó que se trata de “la primera vez que el municipio tiene grupos formativos. Tenemos un grupo del Colegio Hogar San José, agregamos Cresta para quienes están en la universidad y veremos de sumar al Instituto, y que sea un grupo para universitarios, que a futuro daría un equipo más para competir en liga. Los abuelos también están practicando, o sea que no quedan franjas de distintas edades sin cubrir”.

Al respecto, anticipó que en competencia comenzarán el fin de semana que viene en el Club de Pelota de nuestra ciudad a partir de las 10 horas.

“Ese torneo, son los grupos de los profesores que trabajamos en el proyecto tanto CEF como municipio y el 25 del corriente (fecha estimativa) arranca la Liga Municipal en su 2° etapa con 10 equipos del proyecto y se sumaría un equipo más del CEF o de la zona. Vamos a tratar de mantener la estructura A y B, tanto masculino como femenino”, dijo Rodríguez.

Indicó que respecto, a los grupos que “se logró una línea de trabajo y participación. Si se puede sostener, habría posibilidad para el año próximo de participar en Liga Federada para tener tanto recreativo como competitivo, que es uno de los puntos débiles de la ciudad. Hay 3 chicos participando en la Liga de Mar del Plata con un equipo de Tandil”, mencionó.