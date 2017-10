Se concretó el acto por el Día del Respeto de la Diversidad Cultural en la Escuela 24

En la tarde de hoy se llevó a cabo el acto por el Día del Respeto de la Diversidad Cultural, en las instalaciones de la Escuela N° 24, en conmemoración a la llegada de Cristobal Colón a América el 12 de octubre de 1492. Del mismo participaron la Inspector en Jefe Distrital, Andrea Larrieu Lacoste, inspectores de enseñanza de los distintos niveles y modalidades, la presidenta del Consejo Escolar, Norma Vázquez, consejeros escolares, entre distintos padres de alumnos y docentes que se hicieron presentes en el lugar.

En primer término ingresaron las banderas de ceremonia, llevadas por alumnos de distintos establecimientos educativos para que seguidamente se entonen las estrofas del himno nacional argentino.

Luego dieron sus palabras la Directora de la Escuela 24, Ileana Forestier y la Directora de la Escuela de Educación Estética N° 2, Berta Villanueva, quienes dijeron que “en Argentina existen más de 950.000 personas que se reconocen descendientes de americanos, algunas viven en comunidades, otras se han integrado a las comunidades, pero en todos los casos sufren las consecuencias de una sociedad que ha pretendido negar lo americano”.

“El conflicto aún no está resuelto, basta mirar los noticieros que difieren distintas noticias de reclamos en varios puntos del país. Hasta ahora la voz de los indios no ha contado la historia de América” agregaron.

También dio sus palabras Fabio Inalef, un referente de la cultura mapuche quién primero saludó a los presentes en mapuche y luego dijo que “estoy muy feliz de poder estar acá y que este día después de tantos años voy a dar una charla un 12 de octubre aquí en Tres Arroyos. Tres Arroyos tiene mucha historia de pueblos originarios, es cuestión de mirar atrás, mirar la raíz ancestral, antes que lleguen las personas de todas las partes del mundo ya estaban los pueblos originarios, no hay que negarle a los chicos que sepan lo que ha sucedido acá. Siempre desde el cariño, el amor, la cultura y la educación”.