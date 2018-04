Se conmemoró en Chaves el Día del veterano y caídos en Malvinas

Conmemorando los 36 años de gesta de Malvinas, se realizó ayer un acto en horas de la mañana en la Plazoleta en honor a los héroes de Malvinas.

Previo izar el Pabellón se entonó las estrofas del Himno Nacional, la Marcha de Malvinas y se guardó un minuto de silencio por los caídos en la guerra. El intendente, Marcelo Santillán junto a integrantes de la Agrupación Veteranos Continentales del Sudeste (Ve.Co.Se.), rindió homenaje con el descubrimiento de una placa.

De igual manera el vecino Oscar Morales, lo hizo con la lectura de la poesía “La rosa de la paz” de su autoría.

El veterano de guerra, Abel Tassello inició su discurso diciendo: “Dos fechas, dos acontecimientos diferentes, la pasión de Cristo, entrega total por amor; la guerra de Malvinas, los que creyeron justificarse con la violencia y la muerte. Seiscientos cuarenta y nueve compatriotas quedaron allá para siempre, ofreciendo sus vidas por una causa que creyeron justa. Ellos jamás quedarán solos, jamás quedaran en el olvido. Siempre mantendremos vivo el fuego de la antorcha de la memoria, todos ellos descansan en paz, tiene la tranquilidad de haber ofrecido todo, de haber dado todo. No saben de olvidos, de rencores, de derrotas. Trescientos veinte compatriotas yacen en las entrañas de nuestras islas. Trescientos veintitrés náufragos del Crucero General Belgrano descansan a 4.500 metros de profundidad bajo la lápida helada del océano Atlántico. A esas tumbas solo de las puede visitar con la memoria. Allá quedaron para siempre sus vidas, sus alegrías, sus ganas de vivir, sus proyectos, sus sonrisas; aquí, quedaron madres sin sus esposos, padres sin sus hijos e hijos sin sus padres.

A lo largo, pero emotiva disertación, Tassello, habló de las declaraciones contradictorias de la época que crearon “un marco de duda” sobre la realidad vivida en Malvinas durante la guerra. De la fortaleza de aquellos jóvenes a los que describió como “verdaderos leones” y de las cicatrices que hoy “hermana” a los sobrevivientes.

“Me tocó compartir muchas vivencias y conocer el resultado de la guerra acompañando sus muertes, relató. Mencionó, además, que aún perduran y quedan para siempre las expresiones de verdaderos patriotas sin interesar el rango. Hay frase, las cuales, hay que honrarlas porque hablan de la entereza, carácter y patriotismo”.

Consideró “imperioso que nadie olvide, ni mediatice la admiración que sentimos por los patriotas que vimos pelear, hasta dar su sangre. Se les debe el mayor respeto por la grandeza y entrega”, exaltó.

“Independientemente de resultado y el desarrollo de los acontecimientos no debemos olvidar el sacrificio de nuestros muertos que fueron amigos, camaradas y compatriotas. En su memoria debemos aunar esfuerzos para ser mejores y rescatar los positivo y mirar al futuro siguiendo el ejemplo que brindaron al dar el capital más grande y que tiene un hombre, su vida.”

Entre otra de sus apreciaciones reflexionó, “hasta que no hagamos un buen diagnóstico de lo que somos y de lo que nos pasa, no encontraremos la solución a nuestros problemas”.

“Una nación que no sabe honrar o se olvida de sus héroes está a la deriva y de seguro en una crisis ética”, e instó a “ser muy cuidadosos al hablar de Malvinas, dado que a veces hay situaciones que nos hacen caminar cerca de los límites de lo tolerable dejando una dudosa justificación”. Considerando, de esa manera, que se evitará la desmalvinización que aún existe en la sociedad.

Finalmente, tuvo palabras de recuerdo para los civiles que desarrollaron tareas vinculadas con la guerra, para quienes no pudieron sobrellevar el stress postraumático, los capellanes, veteranas de guerra, integrantes de sanidad y los perros de guerra.

En párrafo aparte dijo, “a los señores veteranos, siento verdadero orgullo de ser y formar parte de ellos; sentimos y vivimos la guerra de Malvinas desde funciones y lugares diferentes, no importa el protagonismo de cada uno, todos fuimos serenos testigos de lo acontecido, todos regresamos con secuelas y heridas en el alma. Solo nosotros sabemos lo que se siente estar vivos después de aquella tragedia”.

“Tengamos pues, una mirada superadora para saber construir desde el dolor, porque en definitiva somos nosotros los que hacemos el destino, la grandeza y la gloria de nuestro país”, concluyó.

Como parte del acto, las autoridades, invitados y vecinos se trasladaron al Centro Cultural “Georgina Valdez de Lafargue” donde dieron apertura de la Muestra fotográfica “Malvinas, siempre” de Rosana Greco quien ofreció su testimonio junto a su esposo Carlos Molfese sobre el viaje realizado a las Islas.

Cerrando el homenaje el intendente, Marcelo Santillán, en compañía de integrantes del Ve.Co.Se., realizó una ofrenda floral al Monumento a Vecinos movilizados en la Guerra de Malvinas, ubicado en el Palacio Municipal.