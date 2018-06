Se convirtieron en ley la rebaja de impuestos en las tarifas y la adhesión al nuevo pacto fiscal

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó la baja de impuestos municipales en las facturas de luz y agua, y el Senado bonaerense lo transformó en ley.

Dicha reducción en las boletas de servicios permite una rebaja del 6 % a 0 de los impuestos municipales en las tarifas de luz y agua, haciendo una disminución total del 15,7 % en la electricidad y 6,3 % en el agua.

Con esta iniciativa los municipios tienen la potestad de reclamarle hasta un 6% a las empresas prestatarias de luz y un 4% a las de agua y cloacas, éste es el porcentaje que antes percibían a través de los servicios.

El diputado Marcelo Daletto, del bloque Cambiemos votó a favor del proyecto y afirmó que “muchas veces los distintos bloques tenemos disensos sobre el diagnóstico de porqué llegamos a esta crisis como así también, en las medidas a tomar, pero podemos llegar a tener consenso, si buscamos los puntos en los que todos estemos de acuerdo para poder salir de esta crisis energética en la que estamos".

Por su parte, Valeria Arata, del Bloque Frente Renovador, aseguró que “celebramos que las empresas se hagan cargo del costo y no lo paguen los bonaerenses”.

Avelino Zurro, el diputado de Unidad Ciudadana- FpV- PJ votó en contra y dijo: "Estoy convencido que no estamos discutiendo el tema tarifas, porque si fuera voluntad de los bloques, se habría desarrollado una sesión especial donde verdaderamente se discutan los proyectos de todos los espacios".

Guillermo Escudero, del PJ Unidad y Renovación acompañó el proyecto y consideró que "esta ley no resuelve el problema de fondo, en los números es insignificante, pero creemos que debemos ser un bastión de defensa de los municipios para que no sean ellos los que paguen los platos rotos".

Quien se abstuvo fue el legislador Guillermo Kane, del bloque Frente de Izquierda y de Trabajadores, ya que consideró que“votar este proyecto es convalidar el tarifazo. No vamos a votar en contra porque con las modificaciones tienen que hacerse cargo las empresas”.

Por otra parte, tras ser aprobado por la Cámara de Diputados, el Senado convirtió en ley la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional N° 25.917, más conocida como “Pacto Fiscal”, rubricada el año pasado en el marco del acuerdo para recuperar puntos de coparticipación.

La iniciativa dispone que la tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario neto de la Nación, las provincias y la Ciudad, no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor.

Además establece que los distintos niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, se comprometen a no incrementar los cargos ocupados en el sector público existentes al 31 de diciembre de 2017, respecto a la población proyectada por el INDEC para cada jurisdicción.

El diputado del bloque Unidad Ciudadana-FpV-PJ Juan Debandi dijo que "nos preocupa lo que pasa todos los días en las calles, por eso nos oponemos a este pacto de adhesión fiscal, porque nada tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los bonaerenses".

Por su parte el Marcelo Daletto del bloque Cambiemos aseguró que “hay una doble justificación por la cual tenemos que adherir a esto, una de ellas es porque contiene medidas de sana administración y el otro porque es parte de los compromisos que ésta y las demás provincias han tomado en el marco del último Pacto Fiscal”.

Por último, se aprobó en la Cámara baja y se giró al Senado una modificación a la Ley de Educación Sexual Integra. El proyecto plantea la Educación Sexual Integral como una materia con espacio curricular propio y contenidos transversales en todos los niveles del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires.

El autor del proyecto, Guillermo Kane del Bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores, señaló: “En los colegios secundarios se ha destapado un debate, y uno de los reclamos es poder incorporar estas temáticas en la currícula escolar, para que los chicos de todos los niveles de educación tengan la posibilidad de tener conciencia, erradicando así la discriminación y generando más igualdad”.