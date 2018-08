Se define el Comercial de hockey sobre patines

Este sábado a partir de las 18 hs se disputará la última jornada del Comercial 2018 organizado por la Subcomisión de Hockey del Club Huracán.

En primer lugar jugarán por el quinto puesto Tierra Firme y Ceres Tolva. Luego por el tercer lugar harán lo propio MC Neumáticos & JB Repuestos y Casa Rubio. Y el plato fuerte de la jornada será la final entre El León y Mecánica Leonardi.

Luego se procederá a la coronación de los equipos y menciones especiales.

Se invita a todos los amantes del deporte a presenciar dichos encuentros para darle el marco que el certamen y el hockey de la ciudad se merecen.

La entrada es libre y gratuita y habrá servicio de cantina.



Programa sábado 4 de Agosto

18 hs Tierra Firme vs Ceres Tolva

19 hs Mc Neumáticos & JB Repuestos vs Casa Rubio

20 hs El Leon vs Mecanica Leonardi

Entrega de premios