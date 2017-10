Se define la etapa regular de la Copa Roberto Aiello sénior

La etapa regular de la Copa Roberto Aiello senior va llegando a su final.

Colegiales se encuentra primero a un punto de su inmediato perseguidor, Deportivo Independencia. No obstante, si Huracán le gana este miércoles a Olimpo se colocará a dos puntos del Escolar, a quien enfrentará en la última jornada.

La fecha se completará en segundo turno con el clásico entre El Nacional y Villa del Parque.

En caso de que el Globo supere al Aurinegro, en la última jornada la primera colocación se dirimirá entre tres clubes enfrentándose entre sí dos de estos.

Programación

Miércoles 1

20:30 Huracán vs Olimpo

22:15 El Nacional vs Villa del Parque

La entrada es libre y gratuita por el acceso a platea en el Estadio Roberto L. Bottino.

Posiciones:

Colegiales 14 puntos/ 6PJ

Independencia 13 puntos/ 6 PJ

Huracán 9 puntos/ 5 PJ

El Nacional 4 puntos/ 4 PJ

Villa del Parque 4 puntos/ 4 PJ

Olimpo 4 puntos/ 4 PJ

Cascallares 4 puntos/ 5 PJ

Central 3 puntos / 6PJ