Se desarrolla en el CRESTA una charla sobre demencia en adultos mayores

En el Centro Regional de Estudios Superiores Tres Arroyos se está llevando a cabo la charla "Hablemos de demencia" a cargo de las licenciadas en T.O, Natalia Dipaolo e Ileana Doeyo.

Previo al comienzo del encuentro Dipaolo habló con LU 24 y dijo que la demencia “es una problemática propia de la vejez” y que la idea de la charla “es un poco derribar los mitos, informar, contarles cuándo un olvido es normal y cuándo no, y como se hace el diagnostico”.

A su vez Doeyo se refirió a la variedad de demencias: “Algunas son neuro-generativas, otras no, que se deben a accidentes neuro-vasculares, pero en realidad el tipo de demencia más frecuente es en la enfermedad de Alzheimer, que se da en un 60-80 por ciento del total de las demencias”.

“Otra cosa en la que haremos hincapié es en el tema de la prevención, se pueden hacer muchas cosas y cada uno desde sus hábitos y estilo de vida para poder prevenir estas enfermedades”, agregó Dipaolo.