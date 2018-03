Se despidió Guerra de la Dirección del Centro Municipal de Salud: Tarchinale y Elías asumirán el cargo

Hoy fue el último día del Dr. Gabriel Guerra como director del Centro Municipal de Salud. Una decisión que ya había sido tomada en diciembre del 2017 cuando todos los funcionarios le habían presentado la renuncia al Intendente Carlos Sánchez.

“En ese momento yo manifiesto mi intención de hacer la renuncia efectiva porque considero que son lugares en los cuales uno tiene que estar de la mejor manera posible, trabajar y dar el paso al costado a otro que pueda venir con nuevas ideas, y eso fue lo que trate de hacer y conforme a mi convicción fue lo que termine haciendo”, contó el Dr. Guerra.

Asimismo resaltó que “fue una experiencia desde lo personal satisfactoria, obviamente con muchas cosas lindas y otras no tanto, si ha sido importante el trabajo que realizamos junto al Director Administrativo en su momento para tratar de dejar un poco ordenada un montón de cuestiones administrativas, por lo menos hoy me voy conforme en el hecho que por lo menos pudimos lograr ampliar el staff profesional en aquellos servicios en los cuales estábamos carentes, tenemos que seguir trabajando mucho con el mejor funcionamiento del sistema de guardia que es la vidriera, y fue la vidriera, de cualquier sistema asistencial, pudimos continuar la gestión de la Dra. Mónica Capellari en cuanto a todas las obras que estaban emprendidas y le dimos continuidad, establecimos durante el último año un propósito de continuidad en el cual lo hemos charlado ya con las autoridades entrantes como para tratar de continuar la línea de trabajo en cuanto a aquellas cosas que quedan pendientes”.

Finalmente agregó: “Estoy sumamente agradecido a todos realmente, al staff profesional, al staff administrativo, al staff de maestranza de nuestro sistema de salud con quienes siempre hemos podido hablar y tratar de mejorar las cosas, obviamente sumamente agradecido también al Intendente que siempre me brindó el apoyo y nunca estuve condicionado en cuanto a la libertad de ejercer esta función, a todos los concejales del vecinalismo y de los distintos bloques que ellos mismos han marcado aquellas cosas en las cuales avalaban y aquellas en las que no estaban de acuerdo que es la forma de trabajar, que se vayan marcando aquellas cosas que de afuera se pueden ver que no funcionan bien, porque me parece que independientemente del color político que puede tener el ejercicio de una función en salud, no puede haber muchas variaciones”.

A partir de mañana, la Dra. Tarchinale, como secretaria de Salud, y la Lic. Mabel Elías, como Directora Asociada, estarán a cargo del funcionamiento del sistema de salud de Tres Arroyos. En tanto el Dr. Guerra volverá a su cargo de Jefe de Pediatría.