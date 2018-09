Se despistó en la rotonda de 3 y 228, chocó un árbol y volcó sobre uno de sus lados (video)

El conductor de una camioneta Toyota, de color negro, se despistó en la rotonda ubicada en rutas 3 y 228 y terminó embistiendo un árbol y tumbando el rodado sobre uno de sus lados.

El accidente se produjo frente a la sede de Caballería y quedó registrado por el sistema de cámaras de seguridad municipal, aunque no hubo intervención -según se indicó a esta radio- de la Policía de Seguridad Vial.

Además de los daños materiales que sufrió el vehículo, el mismo embistió un cartel de señalización que incluso se advierte claramente sobre el capot del rodado en un tramo del video.

Aparentemente el conductor, identificado como Pablo Salomé, no sufrió lesiones.

Se despistó y abandonó la moto

En otro siniestro vial, un motociclista se despistó en avenida Monteagudo al 500, alrededor de las 0.15 de hoy, y si bien hubo una comunicación con el 911, cuando llegó la Policía encontró únicamente la moto y procedió a su secuestro. Del conductor no había ni rastros.