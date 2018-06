Se dictará en nuestra ciudad el curso del Arte de Vivir

A partir de mañana viernes y hasta el 10 de junio se desarrollará en nuestra ciudad el curso del Arte de Vivir. Dos instructores estarán a cargo de dar las clases que se realizarán en Lavalle 48. El viernes será de 19 a 22 horas, y el sábado y domingo de 9:30 a 12:30 horas.

Natalia La Becca, una de las instructoras, explicó a LU 24 que “el Arte de Vivir es una fundación que está en más de 55 países y nos dedicamos a dar cursos de respiración y de meditación para disminuir el estrés y para tener una sociedad libre de violencia”.

“Paralelo a estos cursos que damos la fundación tiene un montón de proyectos de servicios para la gente que no puede sostener este costo del curso, así complementamos las dos cosas”, agregó.

También resaltó que “pueden participar toda persona mayores de 18 años, todavía hay algunos lugares en el curso, el curso tiene capacidad limitada porque es en mi casa. Si tenés ganas de hacerlo, no lo posterguen para último momento porque no quiero que te quedes afuera y puede llamar a mi teléfono que es (011) 15-4146-4951”.