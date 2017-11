Se disputó la segunda fecha de la copa Jorge Barattieri

En el transcurso de la semana, se completó la segunda fecha de la copa Jorge Barattieri Sub 20.

En Adolfo Gonzalez Chaves, el pasado Miércoles, dio inicio el grupo C, desplegando en ambos encuentros un muy buen futbol.

En primer turno, Grupo Universitario de Tandil derroto a Sportivo San Cayetano por cinco tantos a dos.

En el segundo partido de la jornada, Deportivo Independencia vencio a Atletico Juarense de Benito Juarez por cinco a tres.

La segunda fecha del grupo C, se jugara el próximo Martes 28 de Noviembre, desde las 20 hrs jugaran Atletico Juarense ante Grupo Universitario. En segundo turno, se enfrentaran Deportivo Independencia a Sportivo San Cayetano.

El Miercoles, también jugo el grupo B en el estadio Roberto Bottino. En primer turno, Olimpo vencio a Villa del Parque por 2 a 1, y se posiciona como único líder del grupo.

En segundo turno, Boca derroto a Colegiales por 5 a 0.

La tercer fecha del grupo B, se jugara el Mircoles 29 de Noviembre. A las 20.30 hrs, se enfrentaran Villa del Parque y Argentino Juniors, Continuando con el segundo partido de la jornada, los elencos de Boca y Olimpo. Quedando libre Colegiales.

Por el grupo A, el jueves pasado. El Nacional y Cascallares empataron 1 a 1, dejando a los de la vecina localidad punteros del grupo A. En segundo turno, en un partido candente, ACDC vencio por 2 a 1 a Huracan.

La fecha 3 la cerrara el grupo A. El jueves 30 de Noviembre. Desde las 2030 hrs, ACDC vs El Nacional. En segundo turno, Huracan vs Copetonas. Quedando libre el lider.

Martes 28 de Noviembre. Gonzalez Chaves Grupo C.

20.00 hrs Atletico Juarense vs Grupo Universitario

21.40 hrs Deportivo Independencia vs Sportivo San Cayetano

Miercoles 29 de Noviembre

2030 hrs Villa del Parque vs Argentino Jrs.

2210 hrs Boca vs Olimpo

Jueves 30 de Noviembre.

2030 hrs ACDC vs El Nacional

2210 hrs Huracan vs Copetonas

Siguen los cuartos de final de la Senior

El lunes, comenzara la ronda de vuelta de los cuartos de final de la Copa Roberto Aiello Senior.

En primer turno, Cascallares enfrentara a Huracan, en el partido de ida, Cascallares gano por 1 a 0.

En segundo turno, Villa del Parque se medirá ante Colegiales, en el primer chico, Villa le gano al escolar por 3 a 1.

El Martes, desde las 20:30 hs, El Nacional tratara de remontar su encuentro, el cual perdio por 6 a 2, ante Olimpo.

En segundo turno Independencia defenderá la diferencia de 3 a 1, que hizo en el primer partido, ante Deportivo Central.

La copa Roberto Aiello Senior, mantiene Entrada libre y gratuito.