El pasado viernes se disputó la segunda fecha del Prix de Ajedrez de Tres Arroyos en el CRECE. Tomaron parte de la cita diez jugadores que se enfrentaron por suizo a seis rondas, que resultaron muy parejas, y tras las cuales empataron el primer puesto, con 5 puntos, Arévalo y Matías Viera. Debido a que ambos jugadores no habían llegado a enfrentarse entre sí quedaron sujetos a la definición de la clasificación por sistema de desempate bucholz medio, prevaleciendo Arévalo por 11-9 y convirtiéndose en el ganador del torneo.

Las posiciones completas fueron: 1º/2º) Arévalo y Viera con 5 puntos cada uno (ambos con cinco victorias y una derrota); 3º/5º) Andrés Di Rocco, Agustín Alegre y Sergio Ochandio con 4 puntos cada uno; 6º/8º) Leandro Abaurrea, Gerardo Di Rocco y Silvio Correa con 2 puntos cada uno; 9º/10º) Ricardo Traversa y Tobías San Pedro con un punto cada uno.

La etapa otorgó puntos para la clasificación general del circuito, que este año computará solamente los cinco mejores desempeños de cada participante a lo largo de las ocho etapas previstas y, completadas dos fechas, tiene como líder de la general a Arévalo con 150 puntos, escoltado por Restuccia con 100 puntos, Andrés Di Rocco con 90 puntos, Sergio Tumini y Matías Viera con 70 puntos cada uno, de un total de 13 participantes.

Las buenas actuaciones de Arévalo (campeón vigente de la categoría no rankeados) le permiten, de momento, liderar la general por delante de jugadores con ranking internacional, a la vez que Di Rocco pasa a liderar entre los jugadores no rankeados.

La tercera fecha de la competición, que es de carácter abierto a todos los interesados en participar, está pautada para el viernes 27 de julio.