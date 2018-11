Se entregó el narco prófugo al que le habían encontrado U$S 1,6 millones en su casa

El sábado fueron U$S 1,6 millones y 5.000 euros lo que encontraron en su casa de Monte Hermoso. Este miércoles hallaron casi 8 kilos de cocaína en una lancha suya, además de un auto y una moto de alta gama en Bahía Blanca. La secuencia siguió el jueves, temprano, con el hallazgo de U$S 20.000 en otro de sus vehículos. Cercado, por la tarde, decidió entregarse ante la Justicia.

Por consejo de su abogado, Walter Oscar Ledesma (41) se presentó ante el juzgado federal 1 de Bahía Blanca. Salió esposado y con el rostro tapado, hacia una dependencia de Prefectura, a la espera de la citación judicial para declarar, este viernes. Esta semana ya se negaron a hacerlo tres hombres que formarían parte de su banda narco.

En 2010 a Ledesma ya le habían encontrado cerca de 8 kilos de droga en una casa de Bahía Blanca. Fue a juicio con su pareja y en junio del año pasado lo condenaron a 7 años de cárcel. Beneficiado con una excarcelación, y a la espera de que el fallo quedara firme, no quedó preso. Sin embargo, debía presentarse cada 30 días ante la delegación bahiense de la Policía Federal.

No cumplió con el requisito y este año viajó a Francia, Brasil y el Caribe, donde lo delataron las fotos que publicó en sus redes sociales. El diario digital bahiense La Nueva las reprodujo y un fiscal pidió su captura. No lo logró, pero sí que acotaran a 15 días sus presentaciones ante la Policía. Tampoco cumplió y lo declararon prófugo.

Para hallarlo, el sábado pasado Prefectura allanó cerca de una decena de domicilios y en su casa de Monte Hermoso, en un altillo, descubrieron el U$S 1,6 millón de dólares y 5.000 euros. También se llevaron $ 240.000, armas, camionetas y autos. En otros sitios secuestraron cerca de 2 kilos de cocaína, marihuana y balanzas de precisión y capturaron a Abelardo Sáez, Damián Rapezza y David Krasser, sospechados de integrar su banda. El lunes fueron indagados y se negaron a responder preguntas del juez.

La búsqueda de Ledesma siguió el miércoles cuando en una lancha guardada en un galpón que alquilaba en Bahía Blanca hallaron cerca de 8 kilos de cocaína y elementos para fraccionar, publicó el diario Clarín. Además había autos y motos de alta gama, pero ningún rastro del narco. Lo mismo pasó en otras tres propiedades donde, ya este jueves, encontraron más dinero y prendas suyas. Finalmente, Ledesma se entregó por la tarde.