Se estrena “De amor y mar” este sábado en Claromecó

Este sábado, a las 22:30, en el “Espacio de Arte Quelaromecó”, calle 28 entre 9 y 11, debuta el espectáculo “De amor y mar”, una propuesta del artista Andrés Mazzitelli y el poeta Julio Fernández -ambos tresarroyenses- el que conjuga poesía, música y toques de humor en una selección de obras propias y otras clásicas de autores consagrados.

Quienes veranean en Claromecó la oportunidad de apreciar una genuina muestra del quehacer cultural tresarroyense con la propuesta, protagonizada y dirigida por el músico Andrés Mazzitelli y el poeta y recitador Julio Fernández, la que consiste en una compilación de obras propias y otras de autores consagrados, tales los casos de Mario Benedetti, Miguel Hernández, Ana María Shua, Isidoro Blaistein y hasta el clásico español, con Pedro Calderón de la Barca.

El evento cuenta con el auspicio de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Características del recital

Para cerrar un recorrido de una duración estimada de 60 minutos, los artistas vinieron trabajando durante todo el año en la selección e interpretación de un repertorio mayormente de índole romántica, aunque no deja de lado algunos toques de humor e ironía y recurre a imágenes, luces y sonidos para transmitir su mensaje y estará complementado por la exhibición de una serie de fotografías de uno de los mayores expertos en captar la belleza de Claromecó en imágenes, tal el caso de Daniel Tesone.

Hablan los artistas

“Con el anclaje de algunas palabras muy conocidas y celebradas por quienes aman la poesía que sin dudas serán disfrutadas por todos los asistentes, aprovecharemos para dar a conocer también algunos de nuestros trabajos y ponerlos a consideración de quienes quieran sumar a su descanso un momento que esperamos sea enriquecedor, a veces provoque una sonrisa y si se puede, también despierte algún sentimiento”, explicó Julio Fernández.

Por su parte, Mazzitelli, aseguró que el propósito es entretener y, al mismo tiempo, “dejar algo” en el alma de quienes asistan.

“Con Julio nos conocimos hace dos años, durante la presentación de su libro, cuando yo compuse música para uno de sus poemas y nació la canción “Así”, la primera de varias que escribimos juntos a lo largo del año. Surgió la idea entonces de mostrar todo ese material, así que escribí un guión con poemas de Julio, canciones de ambos, algún texto mío y algunas obras de autores que admiro, como Benedetti, Favero, Ana María Shua, Miguel Hernández, etc., dándole un formato de espectáculo que es muy querido para mí, una especie de show-café literario-musical, con todo un abanico de colores emocionales donde incluso el humor está presente”.

“Hace muchos años que no hacía algo así, y me gusta volver a este formato, me gusta mucho el resultado creativo que se dio en De amor y mar, articulando música, poesía, imagen e incluso algunos pases teatrales. Trabajar con Julio fue un placer, es un gran “decidor” de poemas, con una voz imponente y textos de alto vuelo. Fue muy enriquecedor compartir el espectáculo con él”- señaló el cantante”.

En efecto, en octubre de 2016, Fernández –un reconocido y apreciado comerciante tresarroyense, con más de medio siglo de trayectoria como panadero—sorprendió a la ciudad con el lanzamiento de “Tiempo sin límite”, un breve poemario que incluyó versos por él escritos durante décadas y nunca compartidos con nadie.

En efecto, además de autodidacta, Fernández asiste desde hace varios años a talleres literarios, teatrales y de radioteatro.

Mazzitelli, por su lado, es ampliamente conocido por ser uno de los más caracterizados artistas locales, aportando a la cultura no sólo en la música sino también en el teatro y la literatura.

Llega a esta cita tras la reciente publicación de tres álbumes en los que se resume toda su carrera en 40 canciones, trabajo que está disponible en Spotify y todas las plataformas musicales de Internet.

Además acredita una trayectoria teatral que se compone de cinco obras teatrales de su autoría ya estrenadas (hay otras tres en la gatera, esperando ver la luz), incluyendo la premiada “Por hoy dejamos atrás”, la puesta más convocante de los últimos 30 años del teatro tresarroyense.

Más allá de que ya tiene planes para volver a incursionar en la dramaturgia en este 2018, ahora sus esfuerzos se concentran en “De amor y Mar”, propuesta en la que tiene depositadas cifradas esperanzas y para la que espera la mayor afluencia posible.

2 x 1 en anticipadas

Para quienes anticipen la compra de su localidad para este estreno, se fijó una promoción especial de “2x1” a un valor de 100 pesos.

Las mismas pueden adquirirse en el espacio de arte o reservarse a través de la página alusiva creada en Facebook.