¿Se fue por Whatsapp? Un paso más hacia el alejamiento de Fhurer del interbloque peronista

Las declaraciones de Matías Fhurer por LU 24 no fueron inocuas. Aunque nadie quiere responderle públicamente, al menos por ahora, la tecnología hizo posible que diera un paso más hacia su alejamiento, ya inevitable, del interbloque peronista. Anoche, después del reportaje que el presidente del bloque del Frente Renovador dio a esta radio, y en el que, entre otras declaraciones, llamó “rejunte” al acto de unidad que presidió Gustavo Menéndez además de referirse al caso de los cuadernos y a la muerte del fiscal Alberto Nisman, el edil recibió recriminaciones en el grupo de Whatsapp que compartían hasta ahora los siete integrantes del interbloque. “Me acabo de enterar que matamos a Nisman, que repartíamos bolsos”, le planteó Martín Garrido, que llegó a decirle que usaba los medios para no hablar cara a cara. El intercambio quedó trunco cuando el propio Fhurer le contestó que no quería entrar en polémicas y que “huevos” le “sobran”. Y abandonó el grupo.