Se jubila Miguel San Román, tras estar casi 20 años en la función pública

Mañana será el último día de trabajo del director de Obras Sanitarias, Miguel San Román, quien se jubilará y a partir del jueves el cargo lo ocupará Sergio Moricet.

Tras haber tenido una larga trayectoria como docente y participación en la función pública antes del año 2000 hasta la actualidad, San Román finalmente se jubilará dejando una larga trayectoria detrás. En diálogo con LU 24, el director Obras Sanitarias, le explicó a LU 24 cómo planea pasar su último día: “La idea es levantarnos como siempre a las 5 de la mañana, tomar unos mates y arrancar en Obras Sanitarias a las 6, el área nuestra es extremadamente delicada, estamos en contacto con el vecino constantemente”.

Repasando un poco su labor en la función pública, San Román indicó que “ingresé en el año 1999 y nunca pensé que iba a estar tantos años en la función y acompañando a Carlos Sánchez desde 2003 hasta la fecha. Tenía pensado acompañarlo hasta el último día de mandato, pero por razones personales y con los cambios de los sistemas de jubilación, tengo algún temor de que no me pueda jubilar el año que viene”.

“Me desempeñé como director de Inspección General desde el año 1999 hasta diciembre del 2003. En ese momento Sánchez me convoca para asumir como director de Plan Estratégico, que estuve hasta 2007, con un nuevo mandato del intendente que me designa como director de Tránsito”, explicó.

“En 2009 pasé por el área de Acción Social junto a Claudia Cittadino en la Oficina de Empleo, en 2011 fui electo concejal y en mayo de 2015 el intendente me solicita que me haga cargo de la dirección de Obras Sanitarias cargo que ocuparé hasta el día de mañana”, agregó.

También, San Román tuvo su paso por el servicio militar: “fui militar desde el año 1982 hasta 1987, estuve de paso en la Base Naval Puerto Belgrano, termine como tripulante del Portaviones 25 de Mayo. Tengo muy buenos recuerdos de esos días, tengo amigos y la posibilidad de visitarlos asiduamente”, sostuvo.

Tras jubilarse, el hasta ahora director de Obras Sanitarias manifestó que “tengo cosas pensadas para hacer, lo estoy manejando tranquilo. La idea es tomarlo con calma, principalmente me quiero abocar a lo que es la tarea del CAS Fortín Machado que le dedico bastante tiempo y hacer tareas de solidaridad”.

“En este momento hay una gran demanda en cuanto a tareas a realizar en la calle, que es lo que habitualmente más le molesta a las personas, que son las pérdidas de agua. Mañana haremos algunas tareas administrativas para planificar los pasos a seguir”, finalizó San Román.