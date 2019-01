Se juega el Seven de Verano de básquet

Sigue desarrollándose el 3° Seven de Verano 2019 de básquet en Club de Pelota, con Piratas y Tigres liderando la tabla de posiciones. La próxima fecha (3°) será el martes 29.

Programación fecha 3

21:30hs. IDLT vs. Treláctea Team

(J.Bellerini - P.Ledesma)

22:30hs. Barber Team vs. Tigres Básquet

(J.Ballerini - P.Ledesma)

Resultados

1° Fecha

Tigres Básquet (50) - IDLT (48)

Piratas (72) - Barber Team (38)

2° Fecha

Treláctea Team (44) - Tigres Básquet (52)

IDLT (47) - Piratas (59)

Posiciones

Piratas - 4pts.

Tigres Básquet - 4

IDLT - 2

Barber Team - 1

Treláctea Team - 1