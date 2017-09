Se jugó el 5° circuito de la Federación Regional de Golf del Sur

Se jugó hoy la quinta fecha del Torneo del Circuito de la Federación Regional de Golf del Sur con la participación de importante cantidad de jugadores que dieron cuenta del excelente nivel que se está atravesando en este deporte:

Categoría de 0 a 9

1° RUIZ ALEJANDRO 8 32988 TS. AS. G.C. 79 71 0 -8 63

2° ALMIRON ENRIQUE 8 48656 TS. AS. G.C. 80 72 0 -8 64

3° ZUBIRI GUSTAVO 9 91974 TS. AS. G.C. 82 73 0 -9 64

Categoría de 10 a 16

1° CHALDE SANTOS 13 88048 TS. AS. G.C. 79 66 0 -13 53

2° CORTES CARLOS 12 60918 TS. AS. G.C. 81 69 0 -12 57

3° SAABY MARIO 14 107908 TS. AS. G.C. 86 72 0 -14 58

3° RETA ANDRES 16 103510 TS. AS. G.C. 88 72 0 -16 56

Categoría de 17 a 24

1° POSA DARIO 24 140954 LAS BARDAS 93 69 0 -24 45

2° ROVEGLIA PABLO 20 87066 ARROYITO C.C. 91 71 0 -20 51

3° GARCIA JUAN PAULO 19 133324 PTO. MADRYN 91 72 0 -19 53

3° MALDONADO MARTIN 22 133323 PTO. MADRYN 94 72 0 -22 50

Categoría de 25 a 36

1° ANDRADA DANIEL 30 138571 LAS BARDAS 102 72 0 -30 42

2° LOPEZ MIGUEL ANGEL 27 96479 STA LUCIA 101 74 0 -27 47

3° BERON SEBASTIAN 25 121648 LOS TAMARISCOS 100 75 0 -25 50

3° LOSTRA RODOLFO 30 132831 LAS BARDAS 105 75 0 -30 45

3° MALVAREZ SANDRO 31 139691 LAS BARDAS 106 75 0 -31 44

Categoría damas

1° MANGIERI ANA 24 120178 TS. AS. G.C. 95 71 0 -24 47

2° VASSOLO VALERIA 11 106273 TS. AS. G.C. 86 75 0 -11 64

3° DOMINGUEZ PAULA 4 74417 STA LUCIA 81 77 0 -4 73

4° TURK CLAUDIA 14 29598 STA LUCIA 92 78 0 -14 64

(*) Para ver los resultados completos ver archivo adjunto

Archivos para descargar