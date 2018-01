Se jugó la segunda fecha del Seven de básquet organizado por Club de Pelota

En la noche de ayer, se disputó en el Juan Carlos Pardo la segunda fecha del Seven de básquet que organiza Club de Pelota. Se jugaron tres partidos, en el primer turno, Zonita 2 1 2, que cuenta con Emiliano Susemihl como federado, venció a Gonza Boys, con Maximiliano Montes, por 67 a 61. En el segundo partido, Tigres del Norte, conjunto encabezado por Juan López, derrotó Barber Team, equipo donde juega Adrián Díaz, por 63 a 52. Mientras que en el último partido de la noche, Deportivo 3A, con Franco Bayúgar como federado, le ganó a Piratas, con Franco Masson, por 61 a 35.

Resultados 2° fecha:

Zonita 2 1 2 (67) - Gonza Boys (61)

Barber Team (52) - Tigres del Norte (63)

Deportivo 3A (61) - Piratas (35)

Próxima 3° Fecha:

Jueves 01/02

21:15hs. Barber Team vs. Deportivo 3A

22:15hs. Gonza Boys vs. Piratas

23:15hs. Tigres del Norte vs. Zonita 2 1 2

Posiciones:

Zonita 2 1 2 4pts, Gonza Boys 3pts, Piratas 3pts, Tigres del Norte 3pts, Deportivo 3A 3pts y Barber Team 2pts.