Se lanzan los after beach en La Barra

A partir de este martes el parador La Barra ofrecerá los after beach para esta nueva temporada en la que se cumplen 20 años del lugar. Bruno Chiquette, uno de los organizadores de la puesta en marcha, le dijo a LU 24 que “arrancamos muy bien, recién comenzamos la temporada, tenemos 30, 40 noches en las que nos encontramos en Claromecó todas las temporadas. Este año tenemos propuestas importantes como el after beach y el área gastronómica para la tarde y vamos a tratar de hacer fiestas temáticas con descuentos en tragos”.

“Se escucha todo tipo de música, está muy de moda algo que no comparto mucho que es el trap, que se escucha a la noche y te lo piden, pero nosotros tratamos de pasar por todos los estilos musicales, desde rock nacional hasta electrónica”, agregó.