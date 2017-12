Se lanzó la temporada de verano 2017/2018 en Reta

El verano puso primera en Balneario Reta, donde quedó inaugurada la temporada estival en un acto que comenzó pasadas las 11 de la mañana y que contó con la presencia del intendente Carlos Sánchez, el flamante director de Turismo, Juan Moizzi , funcionarios y representantes institucionales.

En primer término, Moizzi se dirigió a los presentes explicando que “estuvimos trabajando con Pablo Ledesma en lo que fueron nuevas concesiones de balnearios, seguiremos trabajando sobre esto, la idea es terminar lo empezado. En lo personal que cuenten conmigo como director de Turismo y las herramientas de desarrollo que tenemos para lo que necesiten, para estas hermosas playas de Reta”. Y sostuvo que “esperamos que el clima siga siendo como hoy, despejado y que acompañe, les deseo un buen verano a todos y a seguir trabajando”.

Sánchez convocó a la unidad

Luego fue el turno de las palabras del intendente Carlos Sánchez, quien, entre distintas apreciaciones, llamó a la unidad en el trabajo: “Es un momento protocolar, todos los años hacemos esta simbólica inauguración, es muy importante en esta oportunidad agradecer a casi todas las instituciones, fuerzas de seguridad, colegios, guardavidas, delegados y secretarios y directores de la Municipalidad”, explicó Sánchez, destacando también la presencia de algunos turistas en el lanzamiento.

“Estamos muy esperanzados en que el turismo y los veraneantes llegue aquí, a esta localidad que hace cuatro o cinco días festejamos su 88º aniversario. Es una localidad que yo conozco bastante, y va cambiando y se va transformando, pero nunca cambia su forma la playa, la cual es inmensa, creo que hay muy pocas en la provincia de Buenos Aires”, manifestó.

Además, el intendente mostró su deseo de que los balnearios del distrito avancen y estén a la altura de balnearios del norte de la provincia: “Tenemos responsabilidades políticas, hacia donde van las localidades, la importancia que tienen las mismas para ver que estrategias de gestión y trabajo hacemos, para que el crecimiento que anhelamos no se pare y que en pocos años veamos balnearios de la importancia que puede haber más al norte. Estamos al sur de la provincia pero no quiere decir que tengamos muchas desventajas”, indicó.

Entre otras apreciaciones, Sánchez explicó que “a Reta le ha cambiado la vida una obra de infraestructura como lo fue la Ruta de acceso, desde la 72 hasta el balneario, esto nos da un antes y un después. La idea es seguir trabajando todos juntos, no nos sirve si estamos unos por un lado y otros por otro, tenemos que sentarnos permanentemente en la mesa de discusiones, para que Reta y el distrito de Tres Arroyos mantenga este pilar productivo y turístico que a todos nos hace bien”.

Mientras que el intendente finalizó su discurso con un llamado a la unidad en el trabajo: “Yo convoco a la unidad, sociedades de fomento, instituciones intermedias, la delegación y la Municipalidad, queremos seguir trabajando por una línea y seguir destacando las virtudes que tiene Reta. Les deseo mucha felicidad y un feliz año a todos”.

La empresa R1 entregó equipamiento de seguridad a los guardavidas y posteriormente se realizó la tradicional ceremonia con las mujeres presentes arrojando flores al mar augurando la buena temporada.