Se largó la Liga Junior con la presencia de basquetbolistas tresarroyenses

Este fin de semana comenzó a disputarse una nueva edición de la Liga Junior de Básquet para la categoría U 19.

Si bien no hay equipos tresarroyenses en la competencia, sí hay presencia de jugadores que actuaron en nuestro medio y están disputando este importante certámen en diferentes equipos de la provincia.

En esta primera fecha, cuatro jugadores de la ciudad vieron acción, en tanto que el quinto, Amaury Hevia no lo hizo porque su equipo (Bahiense del Norte) quedó libre.

Jako Lerena tuvo una gran tarea en el equipo de Gimnasia y Esgrima de La Plata que venció a Gimnasia de Pergamino por 95 a 50. El tresarroyense llegó desde la banca para aportar 18 puntos en 24 minutos y fracción con 9 rebotes en su poder.

Joaquín Falcone fue otro de los cantó victoria en el inicio, ya que Quilmes de Mar del Plata superó con comodidad a Unión de la misma ciudad por 77 a 57. Falcone llegó desde el banco para jugar 9 minutos 43 segundos y anotar tres puntos con dos pérdidas y una asistencia.

Lautaro Di Salvo también hizo su debut en la competencia al caer con Centro Basko de Necochea ante el juvenil Racing de Olavarría por 73 a 48. Di Salvo ingresó desde la banca anotando 7 puntos en 32 minutos de partido, lo cual le da una buena experiencia. Como dato adicional debemos marcar que el DT de Centro Basko es el tresarroyense Fernando "Chamo"Perales.

Por último Agustín Rodríguez, de Argentino de Bahía Blanca también hizo su debut en la categoría y fue con derrota ante el "candidato" Peñarol de Mar del Plata por 95 a 74. Rodríguez jugó 7 minutos 44 segundos y no pudo anotar.