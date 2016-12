Se lleva a cabo la 45° Fiesta del Deporte

Se está realizando, en un colmado SUM de la Escuela Técnica N° 1, la 45° edición de la Fiesta del Deporte.

Con 30 ternas y una gran cantidad de menciones especiales que reconocen a más de 30 disciplinas deportivas, el Círculo de Periodistas Deportivos local galardona a los deportistas de la ciudad.

LU 24 transmite en vivo desde la fiesta.

TERNAS

AJEDREZ: Francisco Restuccia – Claudio Lozano – Rodrigo Laria.

ARTES MARCIALES: Yamila Casteluccio – Victoria Castro – Juan Pablo Gette.

ATLETISMO: Belén Iardino – Diego Hiriart – Manuela Lazcano.

AUTOMOVILISMO: Miguel De Marcos - Federico Pedone - Edgardo Yané.

BASQUETBOL: German Haag – Ignacio Moreno -Emiliano Susemihl.

BASQUETBOL FEMENINO: Marina Bayúgar - Daniela Erdocia - Daiana Piacquadio.

BOCHAS: Pablo Jaureguibehere - Martin Aristain – Ignacio Degue.

BOWLING: Carlos Merlo - Celeste San Pedro – Adrián Delgiorgio.

BOXEO: Nicolás Lezcano – Eugenia Lemos – Gustavo Lemos

CASIN: Matías López – Álvaro Rivolta – Jorge Liébana

CICLISMO: Hugo Bustos – Juan Lucio Gorosito – Leandro Belén.

DUATLON: Pablo Morcillo – Natalia Zingales – Iván Belén.

FUTBOL: Leandro Rivera – Agustín Paradisi – Maximiliano Quintela.

GIMNASIA DEPORTIVA: Paloma Pedersen - Guadalupe Despósito - Priscila García.

GOLF: Santino Iriarte – Fernando Carrín – Fernando Desperés.

HOCKEY SOBRE CESPED: Laura Martínez – Ailín Salvai – Malena Vassolo.

KARTING: Ignacio Seco – Tomas Berti – Sebastián Gejo.

MOTOCICLISMO: Andrés Lebeck – Martín Hoyos – Luciano Carozza.

NATACION: Juan Cruz Renaud – Milagros Gorostegui Yané – Federico Sode.

PATIN ARTISTICO: Juana Catalani – María Eugenia Gago – Giuliana Genovesi.

PADDLE: Francisco López – Rodrigo Goizueta – José Villalba.

PELOTA A PALETA: Juan Bertoldi – Fabián Márquez – Guillermo Rust.

PESCA: Ceferino Peralta – Elizabeth Rodríguez – Horacio Bertazzo.

REGULARIDAD: Fasulo - Fiorda / Muda – Campaña / D´Annunzio – Mohr.

RUGBY: Juan Tapia – Carmelo Di Vito – Facundo Robles.

RURAL BIKE: Emiliano Greco – Matías Maggiora – Maximiliano Mancini.

TENIS: Nicolás Hollender – Nicolás Salo – Augusto Fajardo.

TIRO AL VUELO: Valerio Vassolo – Ignacio Castro – Sebastián Prieto.

TRIATLON: Guillermo Alonso – Lyn Van Waarde – Martín Bayúgar.

VOLEIBOL: Emiliano Ribas – Lucia Iriarte – Juan Carlos Iglesias.



MENCIONES ESPECIALES

PREMIO ESTÍMULO: BAUTISTA SÁNCHEZ GÁNDARA (TENIS) – BRUNO OLIVER (KARTING).

CAMPEÓN DE COLOMBOFILIA: PALOMAR DE GUSTAVO LAVERENS.

IMANOL RICO: POR SUS PODIOS EN EL MUNDIAL DE LONDRES EN ARTES MARCIALES.

MARTÍN ORELLANO - FERNANDO YITANI: POR SUS TITULOS ARGENTINOS OBTENIDOS EN ATLETISMO MASTER.

FERMIN THYGESEN: BICAMPEON DE LA LIGA DE DESARROLLO Y PRIMER AÑO EN LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL.

CAMPEÓN DEL FÚTBOL DE PRIMERA DIVISIÓN: ONCE CORAZONES.

SOL GALILEA Y SOFÍA VIZZOLINI: POR SUS BUENAS ACTUACIONES EN EL HIPISMO.

TRAYECTORIA DEPORTIVA EN BÁSQUETBOL: MIGUEL ÁNGEL LOCATELLI.

MATÍAS FIORDA: POR SU CONSTANTE CRECIMIENTO EN EL TENIS.

REVELACIÓN DEPORTIVA: MILAGROS ORELLANO (ATLETISMO) – DELFINA BALBUENA (HOCKEY SOBRE CESPED).

JOSÉ IGNACIO OZCARIZ: CAMPEÓN PROVINCIAL Y ARGENTINO DE PATÍN ARTÍSTICO.

CLUB CAZADORES: POR LA ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO ARGENTINO DE TIRO AL VUELO.

CAMPEÓN DEL FÚTBOL DE SEGUNDA DIVISIÓN: UNIÓN.

SUBCOMISIÓN DE TENIS DEL CLUB HURACÁN: POR LOS 20 AÑOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TORNEO ROBERTO SEGHEZZO.

LUIS VIZZOLINI: POR LAS BUENAS ACTUACIONES EN CUATRICICLOS.

ESCUELA DE HOCKEY SOBRE PATINES DE HURACÁN: POR MANTENER VIVA LA ACTIVIDAD DE ESTE DEPORTE.

MÁXIMO FJELLERUP: POR SU BUEN AÑO EN LNB, BICAMPEÓN DE LA LIGA DE DESARROLLO, LLEGANDO A INTEGRAR LA SELECCIÓN ARGENTINA EN MAYORES.

TRAYECTORIA DEPORTIVA: PASCUAL ORTOLÁ.

ALEJANDRO DUHALDE (MEDALLA DE ORO) – ISMAEL LÓPEZ (MEDALLA DE ORO) – AGUSTÍN PAFUNDI (MEDALLA DE PLATA): ATLETAS ESPECIALES DE GRAN TAREA EN LOS JUEGOS BONAERENSES.

SUBCOMISIÓN DE AUTOMOVILISMO DEL CLUB QUILMES: POR LA ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO ARGENTINO DE REGULARIDAD.

ULISES SANGUINETTI: REFERENTE DEL DEPORTE TRESARROYENSE.

CAMPEÓN DEL BÁSQUETBOL DE PRIMERA DIVISIÓN: MONTE HERMOSO BASKET.

SELECCIÓN DE FÚTBOL SUB 15: CAMPEÓN PROVINCIAL DE FÚTBOL LOGRANDO LA CLASIFICACION AL CAMPEONATO ARGENTINO.

CLUB SINDICATO MUNICIPAL: POR LA CONCRECIÓN DE LA CANCHA DE HOCKEY SOBRE PATINES.

TRAYECTORIA EN FÚTBOL: CARLOS VARELA.

NICOLÁS LO FIEGO: CAMPEÓN ARGENTINO SUB 15 DE BÁSQUETBOL INTEGRANDO EL EQUIPO DE BAHIENSE DEL NORTE DE BAHÍA BLANCA.

MARIA LAURA SERRA – GRACIELA RODRÍGUEZ: POR SUS TITULOS NACIONALES OBTENIDOS EN ATLETISMO MASTER.

CAROLINA ARRUPE: TRICAMPEONA ARGENTINA Y SUDAMERICANA DE NATACIÓN EN CATEGORIA MASTER.

NOTABLES DEL HOCKEY SOBRE PATINES: RICARDO DE ISUSI – RUBÉN CARRIN – JORGE DE ISUSI.