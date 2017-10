Brilló San Mayol en su aniversario. Se inauguró el parque saludable

Esta tarde San Mayol conmemoró los 110 años de su fundación con un acto protocolar, se inauguró un nuevo espacio verde creado a partir del reacondicionamiento del predio del ferrocarril, hubo una exhibición de taekwondo y espectáculos artísticos.

Las actividades del festejo que se desarrollaron durante esta jornada fueron organizadas por el Club 1° de Octubre con el apoyo de la Municipalidad de Tres Arroyos y emprendedores privados locales.

En primer lugar, Paola Gasaneo, presidente de la comisión directiva del Club, agradeció la presencia del Intendente y de su señora esposa, funcionarios, concejales y consejeros escolares del Movimiento Vecinal, y también a los directivos de la Escuela N° 10 de San Mayol.

“Hemos obtenido muchos logros mediante la gestión del Club con el municipio y con el apoyo de particulares, tuvimos la recuperación del edificio del Club 1° de Octubre como continuación del legado del Club Social y Deportivo, estamos reconstruyendo todo lo que es el edificio, estamos poniendo el techo y tenemos un montón de proyectos para seguir adelante con el Club”, dijo y agregó: “Ahora tenemos el proyecto de refuncionalización del predio de la ex estación del ferrocarril donde su primer etapa es la inauguración del parque con la gestión del municipio y seguiremos trabajando en ello. Tenemos también la creación del museo histórico donde estamos intentando recuperar la historia de la localidad, y por último y no menos importante queremos agradecer a todos los integrantes de la comisión, a la comunidad y a nuestras familias que son el pilar para que nuestra institución siga funcionando”.

Seguidamente el Intendente Carlos Sánchez brindó unas palabras a los presentes: “La base de una comunidad es no olvidar la historia, primero hay que afirmar y reconocer y hacer conocer a los más chicos. Conocer cuál fue la historia de esta tierra y luego tratar de reacomodar, lo que fue histórico y lo que fue parte del movimiento de este pueblo como fue el Club”, comentó y luego destacó que San Mayol esté incluido en el programa PRODESTA: “Hay un plan estratégico de desarrollo turístico y productivo en el distrito de acá a 15 o 20 años, en la que está incluido San Mayol. Tenemos que trabajar en base al trabajo que han hecho estos chicos de ahí para adelante, tenemos 15 o 20 años para realmente crear aquí un destino turístico y alguna otra cosa que va a salir en el camino”.

Finalmente se entregó un reconocimiento a Rubén Maldonado, policía retirado que trabajaba en el destacamento de San Mayol y eligió la localidad para vivir con su familia. Muy emocionado Maldonado dijo que no esperaba este reconocimiento: “Nunca espere nada a cambio con respecto a mi trabajo, siempre lo que hice, lo hice con vocación de servicio y ojala muchos tomen este tipo de ejemplo. Se lo dedico a mi familia, principalmente a los chicos de la comisión que están haciendo un esfuerzo tremendo y que hoy están consiguiendo lo que ellos quieren”, expresó el ex policía.