Se oficializó la puesta en operaciones de la obra de agua en Claromecó: ahora esperan a Vidal

Con una recorrida de las autoridades presentes se oficializó, alrededor de las 13 de este viernes, la puesta en funcionamiento de los cinco pozos y la cisterna de agua potable financiadas por la Provincia en Claromecó. Participaron de la actividad -que no fue definida como inauguración porque para eso se espera a la gobernadora María Eugenia Vidal- el titular de la DIPAC, Martín Heinrich; el asesor Roberto Pagano; el presidente de la CELCLA, Daniel Pícaro y el delegado del Ente Descentralizado, Carlos Avila.

En principio, el titular de la cooperativa claromequense aseguró que se trataba de “una necesidad imperiosa para la localidad que veníamos gestionando desde el 2012. Claromecó vive del turismo y necesitamos que la gente se vaya contenta y después vuelva”, sostuvo Pícaro, quien agradeció personalmente a Heinrich y Pagano.

El funcionario de la DIPAC, por su parte, destacó el rol de los inspectores y del propio Pícaro, al calificar lo realizado “como un trabajo en equipo”, y destacó la voluntad del ministro de Infraestructura Roberto Gigante de llevar a cabo esta obra que “le falta algo de automatismo pero ya está en funcionamiento”.

“Esta es una obra necesaria para Claromecó, y vamos a hacer algunas cositas más”, dijo Heinrich, a lo que Pícaro apuntó que “sería fundamental la obra de cloacas, para evitar con las napas que tenemos que se contamine el agua tan linda que tenemos en Claromecó”.

“El proyecto de cloacas ya está”, dijo Heinrich

“Hay muchos pueblos de la provincia con déficit cloacal importante”, admitió Heinrich, y aseguró que al respecto “hay un plan, y hay que poner las reglas de juego claras para la prestación, reducir el derroche en el uso de agua, y todo eso va a ayudar a que las obras se hagan más baratas y a costos razonables, y que las obras se puedan mantener. El proyecto de las cloacas ya está, pero los recursos son finitos”, describió el director de DIPAC.

Pícaro pidió además que se amplíe información sobre un proyecto de fideicomiso para que las cooperativas puedan desarrollar este tipo de proyectos, a lo que Heinrich aseguró que “no se aplicó esto que ya existe porque estaba el criterio de que todo era de regalo. Pero la idea es que todos puedan participar de la creación de un fondo fiduciario administrado por el Banco Provincia, para que se hagan licitaciones públicas con el apoyo de organismos internacionales de crédito y que en los próximos 4, 5 años se pueda hacer todo lo que falta, que es mucho pero es posible. Ya lo hemos presentado a la gobernadora y estamos avanzando”, sostuvo el funcionario de la DIPAC, a lo que Pícaro dio un amplio respaldo y apoyo por parte de la Cooperativa.

Roberto Pagano, por su parte, destacó que “había un compromiso que se cumplió, la gobernadora avaló la gestión de la cooperativa ante la DIPAC y le dio los recursos, y si bien en algún momento se decía que la obra estaba retrasada y no se iba a hacer, acá está y la palabra se cumplió. Seguramente en pocos días van a tener la visita de la gobernadora Vidal para conocerlos y conocer sus necesidades”. También pidió a la cooperativa y a las autoridades que presenten sus planes de obra, y que después “cuiden y operen bien estas realizaciones”. Agradeció asimismo el compromiso de la empresa ejecutora de las tareas. “Ahora Claromecó no va a tener problemas de presión y mi mujer ya no se va a quejar”, dijo finalmente, entre risas, Roberto Pagano.