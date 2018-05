Se realiza la 48ª Conferencia de Distrito de Rotary

Este viernes comenzará a desarrollarse la 48ª Conferencia de Distrito de Rotary, que se llevará a cabo hasta el domingo 20 en nuestra ciudad. Participarán en el encuentro entre 250 y 300 rotarios de las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

La ceremonia inaugural se concretará en el Teatro Municipal. A las 18:30 será el Acto Cultural con la presentación del Conservatorio de Música Tres Arroyos. Posteriormente habrá palabras de bienvenida a cargo del presidente del RC Tres Arroyos Libertad, Gustavo Jorge; del Presidente de la XLV Conferencia del Distrito 4920, Raúl O. Ali del RC Tres Arroyos; del intendente municipal Carlos Alberto Sánchez; del gobernador de Distrito, Roberto Marcelo Peton; y habrá un mensaje del representante del Presidente de RI, EGD José Ramón Echevarría y Ruiz.

En la oportunidad se compartirán los valores del club de servicio con interesantes charlas y reconocidos oradores rotarios y no rotarios.

Se analizarán temas como la campaña Polio Plus, valores, clubes fuertes, los proyectos más importantes de los clubes y ruedas rotarias, programas de juventud, Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA), Interact, Rotaract y programa de intercambio de jóvenes, intercambios de amistad y panel de jóvenes.

Además se contará con inspiradores mensajes de José Ramón Echevarría Ruiz, representante del presidente de Rotary Internacional para esta Conferencia.

Cabe recordar que si bien estaba anunciada su presencia, la fundadora del comedor social Los Piletones, Margarita Barrientos, no podrá asistir a la actividad por cuestiones de índole personal.

