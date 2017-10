Se realizó el pesaje del Gran Festival Boxístico “Choque de Campeones”

Hoy en las instalaciones del Parque Hotel, se desarrolló el pesaje del Gran Festival Boxístico “Choque de Campeones”, con los protagonistas de las cinco peleas que se llevarán a cabo mañana desde las 21:30 horas en el Gigante de Huracán, con la televisación de TyC Sports a partir de la cuarta pelea la cual será protagonizada por el tresarroyense Gustavo “Tito” Lemos, enfrentando a Nelson Fabián Pilotti. Mientras que la pelea central será la definición del Título latino plata mediano CMB, con el enfrentamiento entre Jonathan Wilson Sánchez y Gastón Alejandro Vega.

Respecto a los pesajes, los protagonistas de la pelea central, Sánchez y Vega, arrojaron en báscula 72,500 kg.

En tanto que el tresarroyense Gustavo “Tito” Lemos arrojó en la báscula 62,800 kg, mismo peso que su rival, Nelson Pilotti.

La “Pantera” Pichiardo pesó 55 kg, mientras que su rival el “Fabuloso” Mato, arrojó en báscula 55,600 kg.

Juan Gabriel Rizo Patrón pesó 78,500 kg, su contrincante Juan Antonio Sandoval pesó 79,200 kg.

El debutante Nicolás Herrera arrojó en báscula 61,800 kg, su rival Juan Manuel de la Iglesia pesó lo mismo.

Los horarios de la pelea con los récords de cada boxeador:

Primera pelea – 21:30 hs. (Categoría ligero, 4 rounds 3x1):

Nicolás Herrera (Debut) vs. Juan Manuel de la Iglesia (0-4-1)

Segunda pelea – 22:00 hs. (Categoría medio pesado, 4 rounds 3x1):

Juan Gabriel Rizzo Patrón (1-0-0, 1KO) vs. Juan Antonio Sandoval (Debut)

Tercera pelea – 22:30 hs. (Categoría súper gallo, 4 rounds 3x1):

Diego Luis Pichardo Liriano (16-12-1, 3KO) vs. Luis Roberto Mato (5-7-5)

Cuarta pelea – 23:00 hs. (Categoría súper ligero, 8 rounds 3x1):

Gustavo Daniel Lemos (10-0-0, 3KO) vs. Nelson Fabián Pilotti (16-10-1, 7KO)

Quinta pelea – Al finalizar Lemos vs. Pilotti (Título latino plata mediano CMB, 10 rounds 3x1):

Jonathan Wilson Sánchez (12-0-0, 4KO) vs. Gastón Alejandro Vega (27-11-1, 11 KO)