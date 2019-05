Se realizó el pesaje oficial del festival “Huracán a 220 Volt”.

Este viernes a la tarde, en el salón de la Sociedad Rural se llevó a cabo el pesaje oficial de los boxeadores profesionales que intervendrán en el festival “Huracán a 220 Volt”.

De la velada a desarrollarse en el estadio “Gigante” de Huracán mañana sábado serán parte Gustavo “Tito” Lemos, Cristian Frelis y Joaquín Issel de Tres Arroyos, y el chubutense Omar "Huracán" Narváez, oriundo de la ciudad de Trelew.

Los pesajes fueron los siguientes:

Cristian Maximiliano Frelis (Tres Arroyos) 69,500 kg. Vs. Miguel Izequilla Cabrera (Morón) 65,500 kg.

Pedro Verdú (Venezuela) 61,100 kg. Vs. Gustavo Daniel "Eléctrico" Lemos (Tres Arroyos) 61,200 kg.

Omar Andrés "Huracán" Narváez (Chubut) 53,300 kg. Vs. Carlos Luis "Bebe" Sardinez (San Juan) 52,250 kg.

Joaquín Issel (Tres Arroyos) 71,100 kg. Vs. Fernando Ariel Rizo Patrón (Chaco) 69,400 kg.

Un evento de primer nivel

El Director de Deporte Guillermo Orsili, se mostró muy contento y dijo que están trabajando para que el evento salga lo mejor posible y de primer nivel.

“La venta de entradas ha sido regular, se ha vendido durante toda semana muy bien, creemos que mañana la gente se va volcar durante todo el día al estadio Gigante de Huracán para adquirir su entrada”, indicó a LU 24.

Además remarcó que “la presencia de Gustavo Lemos en Tres Arroyos genera cada vez mayor expectativa, también en la región, y la pelea estelar de Omar Narváez que es un boxeador reconocido a nivel mundial y tenemos la posibilidad de verlo en nuestra ciudad”.

En tanto el Jefe de Gabinete Hugo Fernández dijo que cree que esta va a ser la última pelea en el país de “Tito” Lemos. “De acá en más va a salir al exterior, y desde el municipio le estamos dando todo el apoyo porque merece ser destacado”, expresó.