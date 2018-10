Se realizó un nuevo encuentro Inter CEF en Bellocq (Video)

El equipo del CEF Nº 148 de Claromecó, participó de un encuentro Inter CEF de Voley en San Francisco de Bellocq, en donde también participaron el 4 de Tres Arroyos, el 113 de Orense y extensión Bellocq, en las categorías sub 15 y sub 18.

Es el último encuentro de un total de 4, el primero fue Orense, el segundo en Claromecó y el tercero en Tres Arroyos.

Mañana también se realizará el último de adultos en Tres Arroyos de este campeonato.

En la fecha de hoy, salió primero Bellocq en ambas categorías y Claromecó segundo en sub 18.

Cabe destacar que Pedro Ibarra de 14 años de Claromecó fue elegido como el mejor jugador de sub 18, de todos los participantes, destacado por los profesores y en sub 15 una chica de Bellocq.