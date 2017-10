Se realizó una charla sobre hemofilia en el Jardín 912

Hoy en horas de la mañana, se llevó a cabo en las instalaciones del Jardín 912, una jornada informal sobre hemofilia, a cargo de la doctora Susana Garbiero. La jornada se realizó en el marco de un proyecto que se realiza hace más de un año a través de la fundación Novo Nordix, la cual está en Suiza y que articula programas de capacitación y de información de hemofilia en lugares alejados o países en desarrollo.

La Doctora Garbiero sostuvo en diálogo con LU 24 que “en Argentina nos presentamos con un proyecto liderados por nosotros desde CARDHE (Centro Asistencial Regional de Hemoterapia y Hemofilia). La fundación Novo Nordix ayuda económicamente al proyecto”, mientras que agregó que “lo que tratamos de hacer es conformar una red entre lo que es la salud y la escuela, es decir que sea interdisciplinario e interinstitucional para favorecer el tratamiento más adecuado para los pacientes con hemofilia”.

La enfermedad es genética y sólo afecta al género masculino, ya que está relacionada con el cromosoma X. También es crónica, por lo que no tiene cura y debe ser tratada adecuadamente “se ha avanzado mucho desde hace 40 años en lo que es el tratamiento de la enfermedad. Hay un conjunto de disciplinas que tratan de abordar la enfermedad de manera amplia y adecuada”, sostuvo Garbiero, mientras que añadió que “el paciente con hemofilia sangra prolongadamente y no se forma bien el coágulo, es decir que la herida nunca cierra, el problema fundamental que tiene la hemofilia es que hay sangrado espontáneo dentro de las articulaciones, como rodillas, codos o caderas, zonas que van sufriendo sucesivas hemorragias y se causa un daño en la parte sinovial”.

“Al ser una enfermedad genética, el 70% de pacientes tienen familiares que han sufrido hemofilia, pero hay un 30% que los pacientes tienen mutaciones espontáneas. En el 30% restante es una sorpresa porque no hay ningún antecedente familiar. Hoy en día se puede diagnosticar tempranamente la enfermedad”, indicó.

Sobre la charla, la Doctora dijo que “es tanto para padres, docentes, auxiliares de docentes, profesores de educación física, y también tenemos un paciente que nos acompaña. Hoy una persona con hemofilia puede llevar a cabo una vida totalmente normal, de forma adecuada para el ambiente que se desarrolla”.