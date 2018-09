Se realizó una nueva Feria de Ciencias de la Región 21

En el SUM de la Escuela Técnica se concretó una nueva edición de la instancia regional de la Feria de Ciencias 2018, con exposición de alrededor de 140 trabajos.

Estuvieron presentes los distritos de Laprida, Benito Juárez, Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, Coronel Pringles y Tres Arroyos.

En el acto inaugural, se dirigió a los presentes el intendente interino, Guillermo Salím, quien dijo que “agradezco la invitación, sobre todo le agradezco al as delegaciones de la región que se han trasladado para estar hoy acá. Me interesa agradecer a todas las personas que trabajaron para que esto se pueda hacer hoy”.

“Desde el Municipio apoyamos fuertemente esta iniciativa. Los chicos están más que contentos, me parece que este tipo de iniciativas aporta de invalorable manera un conocimiento y experiencia a los chicos”, explicó Salím.

Por su parte, la inspectora en Jefe Regional, María Teresa Rodríguez, sostuvo que “es maravilloso ver tanta gente y tantos stands, tantos aprendizajes logrados, es algo bellísimo verlos a todos. Estas ferias muestran todo lo que pasa en las aulas por eso felicito a los docentes, padres y alumnos que participan”.