Se reparó la vivienda policial en Cristiano Muerto

En el marco de las adquisiciones y obras financiadas con el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados, recientemente se culminó de refaccionar la vivienda ubicada en el paraje “Cristiano Muerto”, destinada al personal policial que cumple sus funciones en el Comando de Patrulla Rural (C.P.R.), según informó la Municipalidad de San Cayetano.

Las tareas que allí se efectuaron consistieron en la reparación de revoques en comedor, dormitorios y baño; arreglo de la cubierta del comedor-cocina para lo cual se reemplazaron chapas de fibrocemento; colocación de una ventana en la cocina ya que la ésta no poseía ventilación directa; reemplazo de las ventanas de un dormitorio y del baño; colocación de puertas placas en dos dormitorios; y pintura en el interior de la vivienda.

Este inmueble no se encontraba en condiciones de habitabilidad por lo que los efectivos policiales afectados a la zona no podían alojarse allí de manera permanente, ocasionando un gasto adicional de traslado y demoras en los tiempos operativos. El costo de tales refacciones fue de $145.000, financiados por el Gobierno provincial.