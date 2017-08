Se reprogramaron las semis de la Copa Chaves

La Dirección de Deportes y Tiempo Libre informa que por razones de seguridad los partidos de semifinales de primera de la Copa Chaves se jugarán el domingo -20-, desde las 17 horas.

De esta manera, el fin de semana la Copa Aniversario de Fútbol se jugará en la cancha de Deportivo Independencia, tanto en primera como veteranos, en el siguiente orden.

Torneo de veteranos (para mayores de 35)

-Sábado 19 de agosto

14 horas: Club Atlético Agrario vs. Deportivo Independencia

15:30 horas: Huracán Ciclista vs. San Martín

Torneo para primera

-Domingo 20 de agosto

17 horas: Huracán Ciclista vs. Deportivo Garmense.

19 horas: Deportivo Independencia vs. San Martin

Finales

La final de ambas categorías se jugará el lunes 21 en cancha de Independencia. A las 14 horas veteranos, y 15:30 primera.