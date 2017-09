Aprile pidió que se cumplan las normas sobre discapacidad

Laura Aprile, concejala de Cambiemos, se refirió al encuentro concretado hoy en el marco del Consejo de Discapacidad, que recordó “es público y abierto a la participación de todos los vecinos”, y aseguró que “a raíz de un pedido de la reunión anterior participaron autoridades de Inspección de Educación, entre otras. Se hizo un repaso de distintas actividades del Consejo, entre ellas las vinculadas a turismo y paradores accesibles, bajadas, capacitación de guardavidas para baños con silla anfibia, y la ordenanza de remises que en principio planeaba incluir un auto para discapacitados por agencia, mientras que ahora se habla de que todos los autos puedan trasladar a las personas con alguna necesidad especial en este aspecto”.

Cordón cuneta sin bajadas

“Estuve planteando que con todo el cordón cuneta que se está haciendo, financiado con el Fondo de Infraestructura provincial, no se están teniendo en cuenta las bajadas para las sillas de ruedas. Hay una ordenanza vigente que indica que todas las veredas tienen que tener el acceso, entonces si bien uno entiende que es difícil modificar algo ya hecho, ahora que se hace una tarea nueva hay que tener en cuenta esto. Es nuestra función como concejales advertir que esto no se está haciendo”, sostuvo Aprile.

También se abordó el proyecto de menú Braille para restaurantes, y la posibilidad de incorporar cartelería en el mismo sentido en el Municipio. Y el registro de electodependientes, que según Aprile “ya debería ser público, para que entre todos podamos acompañar a vecinos que sufren esta problemática. Son todos temas muy sensibles, que nos interesan, y lo que dijimos en este sentido es que hay normas que están para ser cumplidas. No podemos esperar a que exista un registro acabado, porque se va modificando día a día, para poder hacerlo público”.