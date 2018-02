Se siguen inscribiendo personas al primer año del CENS de Claromecó

Luego de la notificación del cese del primer año del CENS, centro de educación de adultos, en Claromecó, desde la entidad continúan abiertas las inscripciones y aseguran que ya hay más de 20 anotados.

En este sentido, Néstor Castro, profesor de la institución, le dijo a LU 24 que “continuamos trabajando con la inscripción al trabajo de campo, realmente estamos muy satisfechos con la cantidad de inscriptos que tuvimos en el primer año y el incremento que hemos tenido en el segundo y tercero”.

“Hemos hecho la firma del petitorio, anoche tuvimos la visita del inspector y la directora, se hizo un plan de trabajo para todo el año. La respuesta de lo que va a pasar a partir de hoy no sabemos, respecto al primer año no tenemos nada en concreto”, agregó.

El comienzo de las clases es el 12 de marzo, “estamos con 21 alumnos, recaudando la documentación” dijo Castro, mientras que agregó que “nos falta la respuesta de las autoridades para ver si lo que hemos hecho sirvió de algo o no sirvió de nada, seguimos trabajando y buscando gente”.