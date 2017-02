Se sortearon las copas Aiello y García en Huracán

Se llevó a cabo en instalaciones del Club Huracán la presentación y sorteo de los torneos de fútbol por las copas Roberto Aiello y Raúl García con la participación de 24 equipos divididos en 6 zonas.

Estuvieron presentes el presidente de la Subcomisión de Fútbol del Globo, Miguel Tierno, y el mentor y dirigente albo, Matías Rossi, junto al representante de El Nacional Martin Alarcón. Informaron cómo se desarrollarán las competencias y los días a jugarse, teniendo como participes a equipos de la liga local y de Necochea, Coronel Pringles, Coronel Dorrego y Tandil.

Copa Aiello - cancha de Huracán

Zona A: Huracán, Alumni de Juárez, Argentino Junior y Alumni de Orense.

El lunes 20: 20:30 juegan Argentino vs Alumni de Orense y 22 horas Huracán vs Alumni de Juárez.

Zona B: Boca Juniors, Olimpo, Colegiales y ACDC.

El martes 21 juegan: 20:30 Boca vs Olimpo y 22 horas Colegiales vs ACDC.

Zona C: Once Corazones, Claromecó, Juan E Barra y El Nacional.

Miércoles 22 juegan: 20:30 Once Corazones vs Claromecó y 22 horas Juan E. Barra vs El Nacional

Copa García -cancha de El Nacional

Zona A: Quilmes, Cascallares, Almaceneros de Pringles y Villa del Parque.

Jueves 23 juegan: a las 20:30 Quilmes vs Villa y 22 horas Cascallares vs Almaceneros.

Zona B: Unión, Oriente, Copetones y Suteryh de C. Dorrego.

Viernes 24 juegan: 20:30 Unión vs Suteryh y 22 horas Oriente vs Copetonas.

Copa García - cancha de Independencia

Zona C: Independencia, Agrario, Garmense e Independiente de San Cayetano.

Miércoles 22 juegan: 21 horas Independencia vs Independiente y 22:30 Agrario vs Garmense.