Se sorteó el fixture de la Copa Roberto Aiello

Esta noche, en el Club Huracán, se realizó el sorteo del fixture de la Copa Roberto Aiello de fútbol. La sede de los tres grupos de la denominada “División de Honor” será el estadio Roberto L. Bottino. Allí también se disputarán las semifinales y finales de Copa Raúl García.

Participarán 24 equipos representando a 17 localidades con cuatro sedes. El primer partido será el lunes 19 entre Alumni de Orense y Argentino Junior (20:35) y luego El Nacional – Alumni de Juárez. En tanto, la final está programada para el 4 de abril.

El Grupo A quedó integrado por El Nacional, Alumni de Benito Juárez, Alumni de Orense y Argentino Junior.

El Grupo B está conformado por Once Corazones de Indio Rico, Unión, Sportivo Olimpo y Colegiales.

El Grupo C está compuesto por Huracán, Boca Juniors, Juan E. Barra y SUTERYH de Monte Hermoso.

De la presentación participaron los dirigentes albos Miguel Ángel Tierno, Alberto Bareille y Matías Rossi; por El Nacional estuvo Marcelo Nickel y por Recreativo Echegoyen, Rubén Vannieuwenhoven, y jugadores de diferentes elencos.

Copa García

La Copa Raúl García (división de ascenso, otorgando tres plazas a la Copa Aiello) se jugará en las sedes de Gonzales Chaves, Tres Arroyos y San Francisco de Bellocq.

El Grupo A se disputará en la cancha del Deportivo Independencia de Adolfo Gonzales Chaves. Se medirán el local, Agrario de De La Garma, Juarense de Benito Juárez y Deportivo La Dulce.

El Grupo B tendrá como escenario la cancha de El Nacional. Allí jugarán Almaceneros de Coronel Pringles, Cascallares, Villa del Parque y Deportivo Central.

El grupo C se jugará el Romeo M. Vassolo de San Francisco de Bellocq. Participarán el local, Oriente FC; Recreativo Claromecó y Copetonas.

La actividad comenzará el 21 de febrero con el choque entre Independencia y Juarense (21 hs), seguido de Agrario ante La Dulce (22:45). La final será uno de los choques de octavos de final de la Copa Aiello.