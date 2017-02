Se van resolviendo inconvenientes por el temporal en Claromecó

El delegado director del Ente Descentralizado Claromecó, Carlos Avila, aseguró que se fueron resolviendo los inconvenientes generados por el temporal en la villa, básicamente circunscriptos a algunos anegamientos en lugares que normalmente sufren las consecuencias de las intensas lluvias.

“Estamos recorriendo con el personal distintos lugares, sacando aguas con bombas, y no hubo inconvenientes donde hemos estado trabajando con pluviales. Se trabajó en la zona de la Iglesia Reformada y en 34 y 17, que son zonas críticas donde se produjeron anegamientos, pero pudieron ir resolviéndose”, dijo Avila.

Se controló también la zona de la playa, donde el viento había destrozado las banderas, que tuvieron que ser reemplazadas.

La jornada del domingo estuvo marcada por los intensos vientos y las permanentes lloviznas, que no impidieron, no obstante, que se desarrolle la competencia del Enduro y se advierta un intenso movimiento turístico en la localidad.