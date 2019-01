Se viene el tercer “Seven de básquet”

El 22 del corriente se pondrá en marcha una nueva edición del Seven de básquet organizado por la Maxi Liga y que se jugará en cancha de Club de Pelota.

REGLAMENTO

* La lista de buena fe podrá está integrada cómo máximo por 10 jugadores pero sólo 7 jugarán el partido (5 en cancha y 2 suplentes).

* Podrán participar jugadores libres, inactivos (un año de comprobable) y dos jugadores Federados.

* Edades; 1 jugador entre 21 y 24 años (NO OBLIGATORIO) 2 jugadores Federados (NO OBLIGATORIO) de más de 21 años y el resto mayores de 25 años (año calendario).

* Antes de cada partido se deberá firmar la planilla de Convenio de Responsabilidad por lesiones y accidentes (no hay seguro).

* Se jugarán 2 cuartos de 15 minutos con intervalo de 10 minutos.

* Se deberá usar vestimenta correspondiente (camisetas iguales y con numeración).

* No habrá cuartos obligatorios y el reglamento Maxi Liga estará vigente.

* Días de juego, de Lunes a Jueves a partir de las 21:30hs. en cancha de Club de Pelota (2 partidos por dia), fecha tentativa de comienzo Martes 22/01, Cierre de Inscripción Viernes 18/01.

* Se abonará una inscripción por equipo y por partido cada equipo abonará el arancel de un árbitro.

* Se jugará con Árbitros del Colegio local.

Consultas e inscripción: Christian G. Di Salvo.

Mail: [email protected]

Cel. (2983) 526888.

Foto: Zonita 2 1 2 Campeón Edición 2018.