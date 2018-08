Se viene Impro Delivery, una experiencia única en el Teatro Municipal

Por primera vez en Tres Arroyos, el próximo sábado 15 de septiembre a las 21 se presentará en el Teatro Municipal el espectáculo más convocante, ingenioso y creativo del Sur Argentino: ¡Impro Delivery!

Impro Delivery está integrado por Rubén Cordi, Pablo Macchi (improvisaciones actorales) y Marcos Marchegiani (improvisación musical), bajo la dirección de Alexis Mondelo. Se trata de teatro instantáneo, en el cual nunca se sabe lo que va a ocurrir, hacia dónde irá la historia, cómo se va desarrollar, cuáles serán los disparadores, ni qué argumento tendrá el acto. Rubén Cordi, Pablo Macchi y “el Pulpo” Marchegiani, indiscutibles, infalibles y auténticos artistas de la inmediatez, serán desafiados en forma constante por el público, quienes pondrán a prueba la capacidad inventiva, la originalidad y la velocidad de los actores y músico.

Impro Delivery es interacción pura volcada al escenario, donde se fusionan el despliegue físico y mental, la palabra y el cuerpo, el riesgo y adrenalina con el juego y profesionalismo. Es una experiencia de humor colaborativo para disfrutar con toda la familia.

El público marca la diferencia

Impro Delivery es sinónimo de humor. Cuenta con una legión de seguidores de todas las edades. Y ese éxito no es gratuito. Ocurre que es el único espectáculo teatral interactivo en su totalidad, porque en cada función el público va marcando el derrotero del show.

Todo comienza a medida que el público llega a la sala. En el hall, cada espectador escribe en pequeños papelitos alguna frase, palabra, idea. Aquello que se le ocurre en el momento. Muchos van por el lado de la actualidad, otros son más “familiares”. Hay quien agrega el nombre de un amigo o alguna anécdota encubierta que solo el destinatario es capaz de descubrir. Cuando la caja de títulos está a pleno, el público colma la sala y comienza la función.

Cuando los actores salen a escena no tienen la menor idea de cuáles serán esos títulos que se han ido agregando a su caja. Y esto es justamente lo que hace que cada espectáculo sea único e irrepetible. Podemos asistir a 3 funciones seguidas de Impro pero nunca será la misma. Este poder de improvisación y la rapidez interpretativa de Cordi, Macchi y Marchegiani, constituyen la formula nada mágica de un show que en muy pocos lugares del país (por no decir en ningún otro) existe algo parecido.

Las entradas para participar de esta experiencia están a la venta en el Teatro, de lunes a sábados de 17.30 a 21.30. Informes en el 434342. Se aceptan tarjetas de crédito y débito. La sala está equipada con aro magnético para hipoacúsicos. Facebook: Teatro Tres Arroyos.