Se viene un nuevo Festival de Boxeo en el que “Tito” Lemos defenderá el Título Latino Ligero

El viernes 24 de agosto desde las 20 horas en el Gigante de Huracán, habrá un nuevo Festival de Boxeo en el que el pugilista local, Gustavo “Tito” Lemos, defenderá el Título Latino Ligero de la Federación Internacional de Boxeo. El evento contará con la televisación de TyC Sports.

El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa de la que participaron el jefe de Gabinete, Hugo Fernández, el director de Deportes, Guillermo Orsili y el propio Gustavo “Tito” Lemos junto a sus entrenadores.

La pelea de fondo será entre “Tito” Lemos (18-0-0, 8 KO) y el venezolano Néstor “Cacique” Armas (18-2-0, 17 KO), quien ganó 18 de 20 peleas, de las cuales 17 fueron por KO.

También habrá peleas amateur y tres peleas profesionales más, en la categoría Welter A6, chocarán Franco “El Cazador” Ocampo (6-1-0, 3 KO) y Fernando “Itaka” Ruíz Díaz (6-6-0, 2 KO), en la categoría Gallo A 4 pelearán Kevin “El Diamante” Muñoz (Debutante) y Adrián “El Picante” Farías (Debutante). Además está confirmada la presencia de Evelin “La Princesita” Bermúdez (8-0-0) con rival a designar.

La venta de entradas comenzará a partir del próximo lunes y estarán disponibles durante toda la semana venidera, mientras que el viernes (día de la pelea) estarán a la venta durante todo el día en el Gigante de Huracán

Los valores de las entradas son los siguientes: ring side ($400), platea ($300), la tribuna central de calle Falucho ($250) y las cabeceras ($150).

“Tito” motivado

Sobre la pelea, “Tito” Lemos, le dijo a LU 24 que “estamos muy motivados con esta oportunidad de pelear en Tres Arroyos contra un gran rival, estamos muy contentos. La preparación es siempre la misma, entrenando igual y con un poco más de ritmo, no hay nada que cambiar en los planes que tenemos en mente”.

“Agradezco el apoyo de la Municipalidad que me da el espacio para entrenar y toda la ayuda que necesito. Sobre el rival sabemos que es alto y que pega fuerte porque ha ganado su mayoría de peleas por KO, pero no nos asusta el récord”, explicó.

“Tratamos de estar siempre frescos de la mente que es lo fundamental, vamos a tener la presión de estar acá en Tres Arroyos vamos a tratar de estar tranquilos y hacer la pelea que venimos planificando. Esperemos que esto sea un impulso para tener una pelea internacional”, finalizó.