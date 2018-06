“Se vota en el Congreso pero lo ganamos en las calles”, la convocatoria de Pan y Rosas y el PTS

Pan y Rosas y el PTS en el Frente de Izquierda convocan para este miércoles a las 18 horas a la plaza San Martín para pedir por el aborto legal, seguro y gratuito. “Este derecho se vota en el Congreso pero lo ganamos en las calles”, expresaron.



“Que la marea verde se convierta en un tsunami”

En un comunicado de prensa, titulado "Que la marea verde se convierta en tsunami", se indicó:

“Este miércoles se vota en el Congreso Nacional si la interrupción voluntaria del embarazo va a seguir siendo clandestina, o si se va a legalizar y garantizar desde el estado la vida de las mujeres que recurren a esta práctica. Este debate que viene de larga data, desde Pan y Rosas y el PTS en el Frente de Izquierda lo venimos dando hace años como parte del gran movimiento de mujeres que lo ha puesto en la agenda nacional producto de años de movilizaciones y presentaciones en el congreso que anteriormente fueron "cajoneadas" porque Cristina Fernández de Kirchner, siguiendo el consejo de Jorge Bergoglio, es decir el Papa Francisco, decía que "la sociedad no está preparada para debatir" y mucho menos para legalizarlo permitiendo que el Estado se convierta en FEMICIDA, con un saldo de 3000 mujeres pobres muertas durante su gobierno.

Hoy en medio de la crisis social que atraviesa el país, el gobierno, de forma oportunista toma esta demanda sentida en millones y la pone sobre la mesa, no porque esté a favor de que las mujeres decidan sobre sus cuerpos, sino porque de algún modo quiere desviar el eje de lo que estamos sufriendo las trabajadoras y trabajadores que es el ajuste brutal que está descargando sobre nuestras espaldas. Por esto, es fundamental que no pongamos ninguna expectativa en los diputados con sotana, sino que en cada plaza del país, seamos miles como lo hicimos el 8 de marzo y también el 3J.

Son alrededor de 500 mil los abortos clandestinos que se practican en nuestro país, 300 son las mujeres que mueren en el intento. En los países donde es legal, la práctica no solo que ha disminuido, sino que el riesgo de muerte es 0. Nosotras no somos "pro aborto", entendemos que esa es una decisión personal, estamos a favor de la vida de las mujeres que deciden no ser madres, pero también, a favor de que el estado evite llegar a esta situación producto de una verdadera educación sexual en todas las escuelas, generando una gran campaña de anticonceptivos para hombres y mujeres en cada escuela, hospitales y salitas, por eso decimos: " educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir".