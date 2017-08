Sebastián Suhit: “En Tres Arroyos se puede vivir mucho mejor”

El candidato en primer término a concejal por Unidad Ciudadana, Sebastián Suhit, se mostró conforme con los resultados en las PASO y apuntó a mejorar en octubre: “vamos a redoblar nuestros esfuerzos e instalar a toda la lista ya que tenemos gente muy buena y muy joven que tiene muchas propuestas para el distrito de Tres Arroyos, donde se puede vivir mucho mejor”.

“Creemos que hay que ser constructivos y no caer en las críticas vacías. Hay que relevar bien lo que necesita el distrito, dónde se puede mejorar la gestión y articular también las cuestiones con las responsabilidades que tienen la Provincia y la Nación porque Tres Arroyos no es una isla”, consideró en diálogo con LU 24.

“La gestión del Municipio está con muchos problemas porque hay desarticulación con Provincia y Nación que a veces tienen que ver con que tiene otro sello partidario y también con que hay programas que antes estaban y ahora no y afectan a muchos sectores de la sociedad”, añadió quien este domingo cumplió años.

Lescano: “Para nosotros es un día de victoria y la perspectiva es muy buena”

Por su parte, Tatiana Lescano, candidata en segundo lugar, dijo que “la perspectiva de cara a octubre es muy buena. Estar con casi el 20 por ciento de los votos para nosotros es mucho, mejoramos cualquiera de las últimas elecciones que tuvimos en lo local”.

“Hemos conformado un excelente equipo de trabajo, con más de 300 personas que movilizamos sin recibir absolutamente nada para estas elecciones, hoy para nosotros es un día de victoria”, aseguró.

Martín Garrido: “En octubre vamos a estar peleando el segundo lugar”

“Para mí lo local es un orgullo. Hemos hecho una excelente elección, tenemos un equipo de laburo tremendo, una lista joven con muchísimo futuro”, declaró por LU 24 el concejal Martín Garrido.

Además, vaticinó que “para octubre vamos a seguir creciendo y podemos llegar a estar peleando el segundo lugar con 1País y el Movimiento Vecinal. Esto es una alegría inmensa”.

Finalmente, “la mayoría vecinalista se termina mal. La verdad es que en todo este tiempo el MV había saludado con gorra ajena, había crecido gracias a las obras del Gobierno Nacional. No entendemos mucho esta diferencia tremenda que hay con Cambiemos porque justamente es el que ha hecho caer al vecinalismo ahogándolo terriblemente en cuanto a lo nacional y provincial. Nosotros nunca miramos la banderías políticas de los municipios y entregamos obras, se trajeron 6 mil millones de pesos a Tres Arroyos, hoy Cambiemos eso no la hace y el vecinalismo lo está sufriendo. No sabe gestionar ni gobernar y fue lo que fue gracias a que había un gobierno nacional y otro provincial que lo apoyaron todo este tiempo y hoy la ciudadanía se lo demostró”.

“Cuto” Moreno: “Estos chicos tienen todo para crecer”

El diputado nacional Carlos “Cuto” Moreno, candidato a legislador provincial, dijo estar confiado de cara a las generales y en ese sentido comentó a LU 24 que “ahora voy a estar más en Tres Arroyos”.

“El 95 por ciento de la lista tiene su primera experiencia política. Nosotros hicimos la campaña más austera, no hubo una propaganda paga ni en diarios ni radios. Todos los fiscales fueron ad honorem y por compañerismo. ¿Cuál fue la fortaleza que tuvimos?, que toda la lista caminó la ciudad y las localidades hablando con los vecinos y entregándoles la boleta. Estos chicos tienen todo para crecer y son el presente y no el futuro. Vamos a caminar y a seguir trabajando de acá a octubre”.

Fernández y Burchkardt: “Se ha hecho un gran trabajo”

Finalmente, los dirigentes justicialistas Roberto Fernández y Daniel Burchkardt afirmaron que “estamos orgullosos, en Tres Arroyos se ha hecho un gran trabajo y vamos a seguir caminando las calles. Los chicos tienen un futuro increíble”.