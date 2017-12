Sebastián Suhit: “Me estuvieron difamando”

En lo que fue, quizá, la asunción más esperada de todos los concejales electos, Sebastián Suhit realizó la respectiva jura y asumió como concejal por el unibloque Alternativa por la Justicia Social, tras los cuestionamientos vinculados a supuestas denuncias por violencia de género.

En diálogo con LU 24, el ahora concejal explicó que “yo voy a tratar de cumplir el mandato popular y construir una alternativa que pueda unir a todo el peronismo. Me estuvieron difamando y modificando algunas cuestiones que no eran así. Es una causa por daños que se acordó entre las partes y quedó cerrada, se pagó lo que se dañó”.

Sobre su futura gestión, Suhit manifestó lo siguiente: “Soy una persona muy abierta, me gusta debatir ideas y tratar de construir consenso en buscar las soluciones que necesitan los ciudadanos de Tres Arroyos. Soy una persona abierta dentro de una ideología peronista, la idea es defender los derechos de los trabajadores, los jubilados y el pequeño comerciante de Tres Arroyos. Que se tenga una vida digna”.

“Yo elijo dar un paso al costado, armar otro bloque en el sentido de no querer llevar este plano que se ha hecho público al espacio de Unidad Ciudadana. A mí me preocupa más mi compañera, mi hijo y mi familia, hay formas de hacer política que no comparto, nunca se pusieron en contacto con nosotros”, agregó.