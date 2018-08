“Seguimos gastando lo que no tenemos” dijo el economista Díaz Cantera

El Lic. en Economía, Jorge Luis Díaz Cantera, analizó la devaluación del peso argentino que se viene dando hace bastante en nuestro país y luego de que en el día de hoy el dólar llegara a costar 42 pesos argentinos.

Al respecto, el Licenciado Díaz Cantera le dijo a LU 24 que “el argentino tiene un viejo complejo de inmigrante. Seguimos gastando lo que no tenemos, ese es el drama argentino, es un problema estructural, es algo viejo”.

“Cada vez producimos menos. Antes la devaluación se equilibraba, ahora es algo muy alto, capaz que es necesario, es muy difícil llevar todos los números de la economía, yo me animo a decir que no lo han hecho a propósito”, indicó.

El economista además sostuvo que “la tarjeta de crédito es algo que hay que usar sabiamente. Uno cuando conoce sus gastos y hace un cálculo racional sobre la tarjeta está bien. Yo estoy preocupado porque sé los costos de la situación, esto se viene repitiendo hace más de 50 años”.

“La gente porteña es la que está sufriendo más, ellos estuvieron subsidiados durante 2 o 3 años, ellos están mal y son los que están en la situación más crítica y el turismo se va a ver afectado”, explicó.