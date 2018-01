Según una publicación provincial,Tres Arroyos está entre los “perdedores” del reparto de fondos de la Provincia

Este martes, el ministerio de Economía que conduce Hernán Lacunza, con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, determinó el nuevo reparto de fondos para los distritos bonaerenses a través del Coeficiente Único de Distribución.

Cabe destacar que, tal como lo indica la resolución de la cartera económica, el CUD se compone por información referida a la población de cada comuna, al caudal turístico, a la capacidad potencial absoluta y per cápita de los Municipios por la recaudación de tasas que le son propias, a los efectores de salud.

Además, tal como informó la revista especializada La Tecla.info, producto de la resolución por el Fondo del Conurbano y la aprobación de la Legislatura a la adhesión al Pacto Fiscal impulsado por el gobierno nacional, el monto del CUD recibió una variación importante para cada comuna.

Según la publicación, entre los distritos “más perjudicados” está Tres Arroyos con una variación de -0,14 por ciento. Pasó de 0,64106 a 0,64017. En esa nómina también se encuentran a Tandil (-6.69%), Necochea (-6,31%), Monte Hermoso (-2,89%), C. Suárez (-2,78%), Olavarría (-2,07%), Lobería (-1,93%), B. Juárez (1,86%), B. Blanca (-1,28%), C. Rosales (-0,94), C. Dorrego (-0,55%) y G. Chaves (-0,41%).

En tanto, están entre “los ganadores” San Cayetano (+1,57%), Laprida (+1,13%), C. Pringles (+0.55%) y Gral. Lamadrid (+0,25%).

LOS DISTRITOS MAS BENEFICIADOS

MUNICIPIO CUD 2017 CUD 2018 VARIACION

Escobar 0,78903 0,96354 22.12%

José C. Paz 1,52069 1,70301 11.99%

Hurlingham 0,85608 0,95007 10.98%

Mercedes 0,58979 0,64382 9.16%

Carlos Casares 0,41991 0,45404 8.13%

General Lavalle 0,12147 0,13102 7.86%

San Miguel 1,55692 1,65408 6.24%

Rojas 0,29099 0,30561 5.02%

Baradero 0,28468 0,29848 4.85%

General Rodríguez 0,32054 0,33515 4.56%

Ituzaingó 0,55705 0,58174 4.43%

Ramallo 0,24385 0,25418 4.24%

Vicente López 1,70725 1,77535 3.99%

Campana 0,74275 0,76777 3.37%

Hipólito Yrigoyen 0,21056 0,21706 3.09%

Lanús 1,80697 1,86219 3.06%

Malvinas Argentinas 3,24273 3,33493 2.84%

Navarro 0,21684 0,22295 2.82%

Moreno 1,77013 1,81703 2.65%

Tigre 1,53149 1,5686 2.42%

Adolfo Alsina 0,40153 0,4108 2.31%

Morón 1,24319 1,26988 2.15%

Pellegrini 0,13199 0,13458 1.96%

Tres Lomas 0,16786 0,17077 1.73%

San Cayetano 0,24897 0,25289 1.57%

Carlos Tejedor 0,29772 0,30211 1.47%

Berisso 0,71922 0,72858 1.30%

Laprida 0,3073 0,31077 1.13%

Alberti 0,14785 0,14944 1.08%

La Matanza 7,65451 7,73415 1.04%

Florentino Ameghino 0,21074 0,21286 1.01%

Magdalena 0,27694 0,27972 1.00%

Balcarce 0,4917 0,49615 0.91%

Lincoln 0,60186 0,60709 0.87%

Lobos 0,1701 0,17141 0.77%

Nueve de Julio 0,38069 0,38327 0.68%

La Costa 1,41404 1,42368 0.68%

Azul 0,72332 0,72742 0.57%

Coronel Pringles 0,44004 0,44245 0.55%

Junín 0,40185 0,40401 0.54%

Lomas de Zamora 2,32422 2,33649 0.53%

Punta Indio 0,19494 0,19591 0.50%

General Alvear 0,28199 0,28337 0.49%

Capitán Sarmiento 0,1535 0,15417 0.44%

Berazategui 1,65577 1,66257 0.41%

General Viamonte 0,3307 0,33206 0.41%

Lezama 0,13645 0,13688 0.32%

Tornquist 0,38913 0,39027 0.29%

Bragado 0,58574 0,5874 0.28%

General LaMadrid 0,3603 0,36121 0.25%

Chivilcoy 0,77166 0,77353 0.24%

General San Martín 1,96413 1,9685 0.22%

Tres de Febrero 1,09444 1,0966 0.20%

General Pueyrredón 2,26365 2,26657 0.13%

Las Flores 0,27572 0,27596 0.09%

Daireaux 0,43792 0,43816 0.05%

San Fernando 0,78949 0,78949 0.00%

LOS DISTRITOS MAS PERJUDICADOS

MUNICIPIO CUD 2017 CUD 2018 VARIACION

General Pinto 0,34763 0,31687 -8.85%

Suipacha 0,20786 0,18962 -8.78%

Luján 0,90275 0,82483 -8.63%

Florencio Varela 2,13117 1,94874 -8.56%

Salto 0,28076 0,25781 -8.17%

General Arenales 0,30651 0,2824 -7.87%

Mar Chiquita 0,47249 0,43642 -7.63%

Tandil 1,15018 1,07319 -6.69%

General Guido 0,11234 0,10517 -6.38%

Necochea 0,82018 0,76844 -6.31%

Arrecifes 0,3584 0,33927 -5.34%

Roque Pérez 0,23343 0,2218 -4.98%

General Madariaga 0,38176 0,36329 -4.84%

General Villegas 0,74793 0,71248 -4.74%

Salliqueló 0,19365 0,18464 -4.65%

Ezeiza 0,70299 0,67285 -4.29%

Marcos Paz 0,45077 0,43159 -4.25%

Almirante Brown 2,1534 2,07139 -3.81%

Dolores 0,48242 0,46445 -3.72%

Presidente Perón 0,42904 0,41339 -3.65%

Saavedra 0,53368 0,51508 -3.49%

Monte Hermoso 0,18794 0,18251 -2.89%

Coronel Suárez 0,7557 0,73466 -2.78%

Cañuelas 0,31488 0,3069 -2.53%

Tordillo 0,0721 0,07029 -2.51%

General Belgrano 0,30286 0,29553 -2.42%

San Andrés de Giles 0,41483 0,40511 -2.34%

Pilar 2,03268 1,98663 -2.27%

Ayacucho 0,48878 0,478 -2.21%

Guaminí 0,31485 0,308 -2.18%

Leandro N. Alem 0,34694 0,33941 -2.17%

General Las Heras 0,16452 0,16097 -2.16%

San Isidro 2,14997 2,10462 -2.11%

Olavarría 1,07017 1,04798 -2.07%

Quilmes 2,18605 2,14194 -2.02%

General Paz 0,31557 0,3094 -1.96%

Lobería 0,36125 0,35426 -1.93%

Benito Juárez 0,52432 0,51458 -1.86%

Rauch 0,30299 0,29743 -1.84%

Castelli 0,19003 0,18658 -1.82%

Colón 0,39666 0,38967 -1.76%

San Nicolás 0,57654 0,56701 -1.65%

San Vicente 0,36479 0,35901 -1.58%

Pergamino 0,45296 0,44595 -1.55%

Puan 0,49926 0,49203 -1.45%

Patagones 0,73425 0,72418 -1.37%

Maipú 0,29633 0,29231 -1.36%

Carmen de Areco 0,10426 0,10287 -1.33%

Pehuajó 0,68615 0,67706 -1.32%

Bahía Blanca 1,38885 1,37105 -1.28%

Villarino 0,60328 0,59576 -1.25%

San Antonio de Areco 0,24749 0,2446 -1.17%

Avellaneda 1,26081 1,24603 -1.17%

Rivadavia 0,42955 0,42489 -1.08%

Esteban Echeverría 1,40353 1,38981 -0.98%

Chascomús 0,57549 0,56984 -0.98%

Coronel Rosales 0,39243 0,38876 -0.94%

Veinticinco de Mayo 0,40126 0,39778 -0.87%

Tapalqué 0,34101 0,3384 -0.77%

Brandsen 0,18712 0,1857 -0.76%

Exaltación de la Cruz 0,32736 0,32498 -0.73%

Merlo 3,61747 3,59161 -0.71%

La Plata 2,84166 2,82323 -0.65%

Pinamar 0,35055 0,34841 -0.61%

Bolívar 0,56156 0,55819 -0.60%

Coronel Dorrego 0,41245 0,41018 -0.55%

Villa Gesell 0,50092 0,49886 -0.41%

Adolfo Gonzales Chaves 0,25843 0,25736 -0.41%

General Alvarado 0,33047 0,32929 -0.36%

Ensenada 0,29439 0,29338 -0.34%

Pila 0,15844 0,15802 -0.27%

Chacabuco 0,85177 0,84978 -0.23%

Tres Arroyos 0,64106 0,64017 -0.14%

Zárate 0,55108 0,55044 -0.12%

Trenque Lauquen 0,73256 0,73212 -0.06%

Saladillo 0,29971 0,29957 -0.05%

San Pedro 0,68535 0,68531 -0.01%

Monte 0,12609 0,12608 -0.01%